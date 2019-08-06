В Сочи – судьи, в Якутске – авиадиспетчеры: в Яндексе облекли в цифры карьерные «хотелки» жителей разных регионов страны

В Яндексе проанализировали поисковые запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018-2019 годах. Для каждого из них выбрали самую характерную специальность – ту, которой там интересовались часто, как нигде больше, и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов.

Разброс карьерных предпочтений по стране очень отличается: от патологоанатома и проводника до сварщика и таможенника.

Как оказалось, в разных регионах людям приходят совершенно разные идеи на этот счет. В Москве чаще, чем в других городах, думают о профессии аналитика, в Петербурге — стоматолога, в Сочи перспективной видят карьеру судьи. В Якутске самой популярной по количеству запросов «где учат» и «где учиться» стала профессия авиадиспетчера.

Здоровье, как у пилота

«КП в Якутии» встретилась с руководством филиала Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ – «Аэронавигации Северо-Восточной Сибири», чтобы узнать, с чем связан столь живой интерес якутян к этой профессии.

- Авиадиспетчер, или специалист по управлению воздушным движением, – работа не для всех, и это стоит учитывать тем, кто подумывает о подобной карьере. Главное в нашем деле – отменное здоровье, отличное внимание, усидчивость и стрессоустойчивость. Задача авиадиспетчера – обеспечить безопасность движения по воздушным трассам на разных высотах. Когда в одиночку контролируешь территорию в 1200 км, причем сразу на нескольких уровнях, и одновременно выполняешь целый ряд операций, без математического склада ума и объемного пространственного мышления не обойтись, - отметил заместитель директора по управлению персоналом Андрей Таран.

Будущих авиадиспетчеров учат в семи образовательных учреждениях по всей стране.Фото: Из личного архива героя публикации

Кандидаты проходят очень серьезную врачебно-летную экспертную комиссию, в обязательном порядке проходит психологический отбор – специальное тестирование, по результатам которого они получают допуск. Основные требования те же, что и к пилотам. Да и в дальнейшем из-за большой нагрузки на глаза, сердце и нервную систему общаться с медиками предстоит минимум раз в полгода. Рабочая неделя сокращенная – 36 часов, а на пенсию авиадиспетчеры выходят в 45 лет. Работа очень напряженная, сидячая, плюс постоянные стрессы и ночные смены. Не зря она входит в список №1 – дающих право на льготное пенсионное обеспечение. Поэтому при приеме на работу девушек стараются отговаривать – в «интересном положении» такие нагрузки противопоказаны. Только вот они не особо поддаются: порядка 35% авиадиспетчеров «Аэронавигации Северо-Восточной Сибири» – представительницы прекрасного пола.

Авиадиспетчеру без «инглиша» никуда

Никакой диплом не дает вчерашнему студенту 100-процентной гарантии трудоустройства. Их ждет проверка теоретических знаний и практических навыков, где большое внимание уделяется уровню владения английским – он должен быть не ниже разговорного (4-й уровень по шкале ИКАО).

Командно-диспетчерский пункт аэропорта Верхневилюйска.Фото: Из личного архива героя публикации

Кандидатов, выдержавших такое сито отбора, к самостоятельной работе сразу никто не подпустит. Стажировка на рабочем месте под руководством квалифицированного инструктора продлится не менее трёх месяцев. После – сдача зачетов и отработка навыков на тренажерах. Финальное решение о допуске к работе принимает специальная комиссия.

С конца 90-х годов все сотрудники филиала, отработав 3 года, направляются в Англию. Там их ждет полное погружение в среду: живут в семьях, каждый день ездят на работу на общественном транспорте и общаются исключительно на английском. Как выяснилось, в Европе желающих работать авиадиспетчерами немного – колоссальную ответственность за жизнь тысяч людей на себя готов брать не каждый.

Социалка лучше, чем у «Газпрома»

Авиадиспетчер не просто сидит за пультом и говорит, куда самолету лететь. Он должен всегда быть готов оказать экипажу любую необходимую помощь. Раз в три года сотрудники в обязательном порядке проходят курсы повышения квалификации.

Из-за специфики профессии на пенсию авиадиспетчеры выходят в 45 лет.Фото: Из личного архива героя публикации

- Как таковой текучки в нашем филиале нет – просто так из отрасли не уходят. Основные причины: по состоянию здоровья, на пенсию либо в декрет. Дефицита кадров тоже не ощущаем – звонят со всей страны, выпускники приезжают, поэтому мы имеем возможность выбирать лучших из лучших. В среднем, конкурс составляет 5 человек на место. Ежегодно ездим по учебным заведениям гражданской авиации, знакомимся со студентами. Самым перспективным предлагаем заключить договор: мы оплачиваем стипендию и проезд к месту практики, а они по окончанию вуза должны отработать у нас 3-5 лет, - отмечает начальник отдела по работе с персоналом Татьяна Шестакова.

Сидячую работу компенсируют активными занятиями спортом.Фото: Из личного архива героя публикации

Здесь шутят, что «социалка» у них лучше, чем у «Газпрома»: бесплатный проезд к месту отдыха и обратно, регулярные медосмотры, ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и целевая финансовая помощь на покупку жилья. Большое внимание уделяется популяризации здорового образа жизни и активного отдыха, приобщению работников к спорту - проводятся даже чемпионаты мира по футболу и хоккею среди авиадиспетчеров!

Всё это вкупе с немаленькой даже по северным меркам зарплатой и есть ответ на вопрос об интересе к этой профессии у жителей Якутии, на огромной территории которой расположены 30 аэропортов.

СПРАВКА КП

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» отвечает за организацию и воздушного движения в воздушном пространстве России. Специалисты предприятия обслуживают 928 воздушных трасс общей протяженностью свыше 700 тысяч километров.

Филиал «Аэронавигация Северо-Восточной Сибири» – один из самых крупных в составе Госкорпорации по Организации воздушного движения. Обслуживание воздушного движения над территорией республики осуществляют специалисты трех районных центров в Якутске, Нерюнгри и Мирном и более тридцати диспетчерских пунктов в районах аэродромов Республики Саха (Якутия). Общая площадь зоны ответственности простирается на четыре миллиона квадратных километров в которой обслуживание воздушного движения осуществляют 460 авиадиспетчеров филиала.

КСТАТИ

Пусть меня научат

Будущих авиадиспетчеров учат в семи образовательных учреждениях по всей стране. Для поступления понадобятся результаты ЕГЭ по математике, русскому языку, физике и английскому языку.

Получить высшее образование можно в Ульяновском институте гражданской авиации им. Б.П. Бугаева, Московском государственном техническом университете гражданской авиации, Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации. Обучение займет от 4 до 6 лет.

По программе среднего специального образования получится чуть быстрее. В Авиационно-транспортном колледже Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации, Красноярском филиале Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации и Хабаровском филиале Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации заветную «корочку» вручат через три года.