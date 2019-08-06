2019-08-06T05:59:25+03:00
Здоровье

Началось отборочное голосование народной премии «Гордость Якутии» в номинации «Медицинский работник»

Якутяне решат, кому премия достанется в этом году
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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За номинацию «Медицинский работник» также борется Сайыына Слепцова, медсестра РБ№2, которая вытащила из воды взрослого мужчину ростом 180 см.За номинацию «Медицинский работник» также борется Сайыына Слепцова, медсестра РБ№2, которая вытащила из воды взрослого мужчину ростом 180 см.
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В рамках Года консолидации стартовало отборочное голосование в номинации «Медицинский работник» народной премии «Гордость Якутии».

Проголосовать за своих фаворитов можно с одного устройства один раз за 24 часа на сайте GORDOST.SAKHAMEDIA.RU до 18 часов 9 августа.

К участию допущены специалисты со средне-специальным или высшим медицинским образованием, а также младший медицинский персонал, которые трудятся в медучреждениях республики. Стаж у участников не менее 3-х лет, возраст – от 18 лет.

Участники: Васильев Роман, заведующий отделением - врач-эндоскопист РБ №3, Гусева Любовь, заведующая кабинетом детской иммунопрофилактики - врач-педиатр поликлиники Якутска №1, Долгунова Наталья, заведующая родильным отделением вилюйской ЦРБ им. П.А. Петрова, Купряков, заведующий урологическим отделением педиатрического центра РБ№1, Егорова Анна, главмедсестра вилюйской ЦРБ им. П.А. Петрова, Ряснова Татьяна, статист перинатального центра, Яковлева Светлана, директор медклиники “Аврора” Якутска, Якушев Василий, врач анестезиолог-реаниматолог РБ№2, в их числе Слепцова Сайыына, медсестра отделения функциональной диагностики РБ2, которая в прошлом месяце героически спасла утопающего мужчину на городском пляже 202 микрорайона.

Пять номинантов, набравших наибольшее количество голосов, будут участвовать в финальном голосовании, которое пройдет с 12 по 16 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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