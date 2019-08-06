В Якутии тушат 12 природных пожаров

На территории республики действуют 125 природных пожаров на общей площади 916 431 га. Тушат 12 из них на территории Алданского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского и Усть-Алданского районов. Крупных пожаров нет.

За сутки количество пожаров увеличилось на 24, площадь пожаров уменьшилась на 3265 га.

В зоне контроля действуют 113 природных пожаров, за которыми ведётся наблюдение.

В Алданском районе близ посёлкаТоммот работают 30 спасателей республиканского МЧС. В Сунтарском и Усть-Алданском районах работают по 40 спасателей из Камчатского края. Для координации действий сил по тушению природных пожаров в Нюрбинском и Сунтарском районах работает межведомственная рабочая группа под руководством председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

В ходе командировки в Ленский район глава республики отметил, что в Западной Якутии наблюдается высокий уровень задымленности.

– В Западную Якутию переброшена достаточно серьёзная группировка сил МЧС и нашей лесоохраны, которая сегодня базируется в Мирном. Дал поручение, чтобы они обратили внимание на пожар рядом с поселком Пеледуй. Угрозы населённому пункту нет, так как очаг находится на сопке, на другом берегу реки. На мой взгляд, можно использовать самолёт Бе-200, чтобы сбить этот пожар. Меры по тушению других пожаров тоже будут приняты, – сказал Айсен Николаев.

На 5 августа в Ленском районе зарегистрировано 14 пожаров на 40 тысячах га в зоне контроля. По словам Главы Якутии, в ближайшее время на их тушение будут переброшены силы МЧС и Лесоохраны.

На особом контроле находится лесопожарная обстановка на территории Алданского, Верхоянского, Жиганского, Ленского и Олекминского районов, где зарегистрировано наибольшее количество природных пожаров - 88 очагов на общей площади 543 306 га.

На территории региона создана группировка авиации МЧС России. Два самолета Бе-200 базируются в Мирном и Якутске. За сутки для недопущения огня на населённые пункты в Сунтарском и Усть-Алданском районах произведено 23 сброса, слито 238,5 тонн воды. Два вертолета Ми-8 с водосливным устройством дислоцируются в Якутске и в селе Сунтар. За сутки в Сунтарском районе вертолет осуществил 6 сбросов и слил 18 тонн воды.

В тушении пожаров задействованы 690 человек и 60 единиц техники.