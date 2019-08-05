2019-08-05T12:35:27+03:00
Происшествия

Физрука-педофила из Якутска, который полгода насиловал школьницу, приговорили к 20 годам тюрьмы

Суд признал мужчину виновным по 29 эпизодам особо тяжких преступлений
Нинель ГУСЕВА
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Родители девочки обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом.Родители девочки обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом.Фото: Архив "КП"
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Физрука-педофила из Якутска, который с декабря 2017 по май 2018 года насиловал школьницу, приговорили к 20 годам тюрьмы. Когда было совершено первое преступление, девочке было 13 лет.

По данным следствия, на протяжении полугода учитель физкультуры одной из пригородных школ Якутска «забавлялся» с подростком в спортзале школы, в своей машине и квартире. Тайное стало явным, когда родители девочки обнаружили в ее телефоне переписку с педагогом. Педофила задержали и позже заключили под стражу, а сразу после возбуждения уголовного дела уволили из школы.

На суде мужчину обвинили в совершении 29 эпизодов особо тяжких преступлений против половой неприкосновенности ученицы, в том числе изнасилований и насильственных действий сексуального характера. Свою вину он так и не признал.

В рамках следствия по уголовному делу всплыл целый ряд обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Впоследствии руководство школы, где училась девочка, было привлечено к дисциплинарной ответственности. В отношении школьницы проведен комплекс реабилитационных мероприятий, направленных на минимизацию последствий причиненного ей физического и психологического вреда.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя следкома Якутии по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, суд приговорил учителя к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его также лишили права заниматься педагогической деятельностью, связанной с работой с детьми, на тот же срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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