ТОР по-сунтарски: как снизить стоимость жилья до 30%?

Председатель правительства Якутии Владимир Солодов ознакомился с работой сунтарских предпринимателей. На территории района планируется создание территории опережающего развития.

По словам премьер-министра, Сунтарский район имеет большой потенциал для привлечения инвестиций в промышленность.

– Лично увидел условия жизни населения, очень рад активной, неравнодушной позиции граждан. Посмотрели потенциальную площадку для включения в ТОР - компанию «Сунтарцеолит». Планируется производство строительных материалов на основе цеолита, главные качества которого - теплоизоляция, легкость и прочность. В последующем массовое производство материала станет качественной заменой цементным блокам, а главное, что благодаря производству цена на стройматериал может быть существенно снижена, — прояснил Владимир Солодов.

Он добавил, что при успешной реализации проекта стоимость жилья в Сунтарском и близлежащих районах может снизиться до 30%. «С учётом объемов ликвидации аварийного и ветхого жилья это очень важный социальный эффект», — подчеркнул премьер.

В планах у «Кемпендяйской солевой компании» реализация пищевой соли.

Также рабочая группа правительства Якутии ознакомилась с работой «Кемпендяйской солевой компании», где соль добывают методом естественного вымораживания. В перспективе солевая компания будет выпускать не только техническую, но и пищевую соль, также есть проект по созданию «соляных комнат» в детских учреждениях для профилактики болезней дыхательной системы.

Для подготовки заявки на создание территории опережающего развития на республиканском уровне создана рабочая группа, которая должна представить все необходимые документы к осени. Напомним, решение о создании ТОР или расширении его границ принимается правительством России.