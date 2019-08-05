«Союз Авто» – лишняя прослойка между перевозчиками и пассажирами»: мэр Якутска раскритиковала работу городских автобусов

На общегородской планёрке 5 августа глава Якутска Сардана Авксентьева раскритиковала работу компании «Союз Авто» и диспетчерской службы за систематическое несоблюдение графиков движения на ряде маршрутов, на которые регулярно жалуются якутяне.

– Необходимо рассмотреть вопрос о расторжении договоров с теми бригадами, которые систематически не соблюдают графики движения, допускают грубые нарушения правил безопасности перевозок пассажиров и налогообложения. Я 10 месяцев призываю вас нормально организовать работу городского общественного транспорта. На мой взгляд, на сегодня «Союз Авто» – лишняя прослойка между перевозчиками и пассажирами. Если это будет продолжаться, мы больше не будем нуждаться в услугах «Союз Авто», – отметила мэр Якутска.

Сардана Авксентьева также назвала недопустимой практику оплаты проезда через мобильный банк на лицевой счёт водителя, работающего по найму. Здесь, по мнению городских властей, усматриваются признаки ухода бизнеса от налогообложения. Мобильный банк может быть использован только в том случае, если он подключен к счету предпринимателя-перевозчика, но не наёмного водителя.

Не остались без внимания главы и два недавних ЧП с пожилыми пассажирами. Так, на прошлой неделе 68-летняя пенсионерка после падения из автобуса получила перелом черепа и три дня спустя скончалась в больнице. Вопросы также вызывает отсутствие видеозаписи этого инцидента, наличие которой прямо прописано в договоре по оказанию услуг по перевозке в автобусе. По мнению мэра, эти случаи требуют самого тщательного расследования с наказанием виновных.

По словам заммэра Якутска Михаила Воробьева, в город в ближайшие дни поступят 20 новых автобусов для городских маршрутов частных перевозчиков.

Кроме того, закупаются 7 новых автобусов для перевозки детей, один из которых – ЛиАЗ повышенной комфортности – для выездов детских делегаций на дальние расстояния за пределы города. Еще один большой автобус ЛиАЗ нового модельного ряда приобретается для перевозки пассажиров на пригородных маршрутах. Он будет оснащен кондиционером и оборудован площадкой для погрузки «колясочников». Все восемь автобусов поступят в распоряжение МУП «ЯПАК».

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