В Якутии тушат 12 лесных пожаров

По данным на 5 июля в республике действует 101 природный пожар на общей площади 919 696 га.

В зоне контроля действует 89 природных пожаров. Тушат 12 природных пожаров на территории Алданского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского и Усть-Алданского районов на общей площади 1 195 га. Крупных пожаров нет.

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в Алданском, Верхоянском, Жиганском, Ленском и Олёкминском районах на общей площади 542 977 га. Для недопущения огня в населённые пункты близ посёлка Томмот в Алданском районе находится аэромобильная группировка МЧС России в составе 30 человек.

В Сунтарском и Усть-Алданском районах работают спасатели Камчатского МЧС России – по 40 человек в каждом районе. Для координации действий сил по тушению природных пожаров в Нюрбинском и Сунтарском районах работает межведомственная рабочая группа под руководством председателя правительства Владимира Солодова.

За сутки два самолета Бе-200 провели 26 сбросов и слили 167,5 тонн воды в Сунтарском и Усть-Алданском районах. Два вертолета Ми-8 дислоцируются в посёлке Батагай Верхоянского района и в селе Сунтар Сунтарского района. За сутки проведено 4 сброса, слито 20 тонн воды.

В тушении пожаров задействованы 920 человек и 96 единиц техники. За сутки составлено 5 протоколов об административном правонарушении и 5 постановлений о назначении административного наказания. Выставлено пять постов, ограничивающий допуск населения в лес. Пресечено и отказано в доступе в лесные массивы 188 гражданам.

По данным на 4 июля, в зону задымления попало 70 населенных пунктов в 12 муниципальных районах. Из-за северного, северо-западного ветра сохраняется задымленность на территории Верхоянского, Жиганского, Эвено-Бытантайского, Ленского, Олекминского и Кобяйского районов.

Благодаря прошедшим дождям на территории центральных, заречных, юго-западных и западных районов наблюдается стабилизация пожарной обстановки. По прогнозу Якутского УГМС, в ближайшие сутки прогнозируется небольшие и местами умеренные осадки на юге, юго-востоке республики, что приведет к возможному снижению задымленности в этих районах.

За сутки количество пожаров уменьшилось на 15, а их площадь уменьшилась на 292 854 га.