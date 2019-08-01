Инвалиды-колясочники проверили на себе доступность новостроек Якутска

Инвалиды-колясочники протестировали доступность и безопасность условий для передвижения.Фото: ЯСИА

«Колясочники» Якутска проверили условия для маломобильных граждан в доме №1 в 203 микрорайоне и на Якутской, 11.

В новостройке от «РДР Групп» представители маломобильных групп населения попросили выделить специальным цветом въездные зоны для колясочников, а также отметили трудности при входе и выходе в подъезд. Все замечания были услышаны и своевременно исправлены:

– В перепадах выше четырех сантиметров мы решили установить дополнительные наклоны для удобства людей с колясками. Лифты у нас расположены на первом этаже – один из них имеет возможность спускаться до подземной стоянки. Поверхность полов на всех этажах ровная, а ширина проходов равна метру, что позволяет коляскам любой комплектации без труда заехать в здание, — рассказал Юрий Борисов, зам главного индженера «РДР Групп». Он добавил, что их компания бесплатно устанавливает пандус в подъезде по заявлению жильца.

Таким образом выглядит новый аппарат-подъёмник, который заменит пандусФото: ЯСИА

Второй объект по адресу Якутская, 11 строится компанией «Трансстрой». В проекте новостройки не предусмотрен пандус, но имеются специальные мобильные подъёмники, которые в наличии уже на двух других объектах застройщика. Техника будет относиться к общедомовому имуществу и ответственность за ее хранение, эксплуатацию и ремонт будут возложены на плечи управляющей компании, а средства будут выделяться из оплаты жилищных услуг с каждой квартиры. Представитель «Трансстроя» Сергей Хоменок рассказал присутствующим как пользоваться аппаратом-подъёмником:

– Оборудована специальная кнопка для вызова консьержа, а если его нет, то за час до прибытия в жилой комплекс нужно позвонить диспетчеру УК, который в указанное время отправит специального человека.

Удобна новая технология или нет – покажет время, пока она вызвала удивление и любопытство у участников проверки с ограниченными возможностями здоровья.