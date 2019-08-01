В Якутии тушат 20 лесных пожаров

По состоянию на 1 августа в республике тушат 20 лесных пожаров, 6 из них локализованы. В тушении пожаров задействованы 699 человек, в том числе 270 местных жителей, и 65 единиц техники.

В настоящее время МЧС республики направило в суд 19 административных материалов по фактам невыполнения органами местного самоуправления предписаний госпожнадзора в установленные сроки. На особом контроле ведомства остаётся 25 населённых пунктов, примыкающих к лесным массивам.

Начальник Главного управления МЧС России по республике Павел Гарин подчеркнул необходимость обновления минерализованных полос по периметру населённых пунктов, активизацию работы с населением по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах и обеспечение жителей населённых пунктов средствами защиты органов дыхания. Также, руководитель ведомства предложил увеличить территории наземного и авиационного обслуживания с применением сил и средств тушения лесных пожаров.

В начале года по итогам проверки готовности к пожароопасному сезону в 73 населённых пунктах, примыкающих к лесным массивам, в Кобяйском, Сунтарском, Оймяконском и Нюрбинском районах выявлено 151 нарушение требований пожарной безопасности.

На сегодняшний день общая площадь лесных пожаров в республике составляет 1 172 312 га.