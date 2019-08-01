2019-08-01T04:21:38+03:00
Общество

В Якутии создают Фонд по защите прав дольщиков

На поддержку граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, республика получит софинансирование из федерального бюджета
Нинель ГУСЕВА
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На сегодняшний день в Якутии насчитывается 14 проблемных объектов.На сегодняшний день в Якутии насчитывается 14 проблемных объектов.Фото: ЯСИА
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Для поддержки граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, в Якутии будет создан Фонд по защите прав дольщиков. Об этом сообщил журналистам Председатель Правительства республики Владимир Солодов.

В настоящее время по поручении главы Якутии Айсена Николаева идет подготовка документов для регистрации фонда, который будет работать по принципу софинансирования из федерального бюджета. Предполагается, что 8% средств будет выделяться из регионального и 92% — из федерального бюджета.

Объем Фонда по защите прав дольщиков будет увязан с официальным реестром дольщиков, признанных обманутыми в установленном порядке. На сегодняшний день в Якутии насчитывается 14 проблемных объектов с общей численностью дольщиков 1041 человек.

- Фонд начнет свою работу с 2020 года. В этом году средства на поддержку обманутых дольщиков (на эти цели в бюджете предусмотрено 150 млн рублей) будут направляться по старым механизмам, которые уже отработаны и реализуются не первый год. Всего за прошлые годы благодаря работе по этому направлению введены 17 проблемных объектов, 1645 граждан из числа обманутых дольщиков решили свои жилищные проблемы, — отметил Владимир Солодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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