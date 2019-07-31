Дальневосточники требуют ввести на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров. Под соответствующей петицией на сайте change.org, которую организовала общественница из Томска Ольга Козулина, уже подписались более 780 тысяч человек.

– Несмотря на то, что режим ЧС объявили в некоторых областях Сибири, этого совершенно недостаточно при таких объёмах и скорости возгорания! Если бы был объявлен федеральный уровень ЧС, то это позволило бы быстрее и эффективнее потушить пожары: федеральные силы имеют соответствующую технику – современные самолёты, которые предназначены для тушения широкомасштабных пожаров. Кроме того, концентрация сил в одном командном центре могла бы выстроить эффективную стратегию и разумную логистику переброски сил и техники. А региональные власти просто не располагают такими силами и средствами, – пишет автор петиции.

Ее поддержала фотограф из Якутска Наталья Негнюрова, который сняла социальный фотопроект, посвященный борьбе с лесными пожарами.

Цель петиции – набрать 1 миллион подписей для привлечения внимания властей к проблеме лесных пожаров. На сегодняшний день огнем уничтожено более 2,7 миллиона гектаров леса, что на 12% больше уровня прошлого года.