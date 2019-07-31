2019-07-31T05:21:12+03:00
Общество

Дальневосточники требуют ввести на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров

Под соответствующей петицией уже подписались более 700 тысяч человек
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Цель петиции – набрать 1 миллион подписей для привлечения внимания властей к проблеме лесных пожаров.Цель петиции – набрать 1 миллион подписей для привлечения внимания властей к проблеме лесных пожаров.Фото: Социальные сети
Изменить размер текста:

Дальневосточники требуют ввести на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров. Под соответствующей петицией на сайте change.org, которую организовала общественница из Томска Ольга Козулина, уже подписались более 780 тысяч человек.

– Несмотря на то, что режим ЧС объявили в некоторых областях Сибири, этого совершенно недостаточно при таких объёмах и скорости возгорания! Если бы был объявлен федеральный уровень ЧС, то это позволило бы быстрее и эффективнее потушить пожары: федеральные силы имеют соответствующую технику – современные самолёты, которые предназначены для тушения широкомасштабных пожаров. Кроме того, концентрация сил в одном командном центре могла бы выстроить эффективную стратегию и разумную логистику переброски сил и техники. А региональные власти просто не располагают такими силами и средствами, – пишет автор петиции.

Ее поддержала фотограф из Якутска Наталья Негнюрова, который сняла социальный фотопроект, посвященный борьбе с лесными пожарами.

Цель петиции – набрать 1 миллион подписей для привлечения внимания властей к проблеме лесных пожаров. На сегодняшний день огнем уничтожено более 2,7 миллиона гектаров леса, что на 12% больше уровня прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
5 мифов о превышении скорости
Как показывает практика, даже опытные водители не всегда имеют адекватное представление о законах ПДД в отношении выбора скорости движения. Выезжая на дорогу, они руководствуются не собственно законами, а некими субъективными представлениями о них
Новости 24
«Когда строители работают – жизнь не стоит на месте»: глава Якутска ознакомилась с работой ДСК
Музей Ярославского приглашает на палеонтологическую выставку «Эхо Плейстоцена»
Небезопасный разворот стал причиной очередного ДТП с участием мотоциклиста в Якутии
В одном из районов Якутии пожарные и росгвардейцы спасли из горящего дома 23 человека
В одном из районов Якутии в ДТП пострадали три человека
Для якутского кардиодиспансера расчищают территорию
Пожар на свалке в селе Маган потушен
Самолет-амфибия Бе-200 будет тушить лесной пожар неподалеку от села Синск
Якутянка установила рекорд России по стрельбе из периферийного лука
Кратковременные дожди: прогноз погоды в Якутии
АЛРОСА и ФАДН России поддержат малочисленных народов Севера
В Якутии зарегистрированы 197 случаев укуса клещами
В одном из дворов в центре Якутска произошло "детское" ДТП
Семья Васильевых-Мойтохоновых из Якутии - победитель всероссийского конкурса «Семья года
ДТП с самосвалом в Якутске ненадолго парализовало движение на 7 км Покровского тракта
В Мирном бывшие ученики ограбили школу
Якутские предпринимательницы отправятся в Татарстан с бизнес-миссией
На автодороге «Амга» иномарка вылетела с дороги
Жителей Якутска ждут отключения холодной воды
Якутия получит 172 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура»
Мэрия Якутска привлечена к ответственности за длительное неисполнение решения суда
В Якутии тушат 25 лесных пожаров
Глава Якутии провел переговоры в рамках Восточного экономического форума