2019-07-31T08:35:35+03:00
Общество

Глава Якутии взял ситуацию с лесными пожарами под личный контроль

В республике тушат 24 лесных пожара
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует 16 природных пожаров.Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует 16 природных пожаров.
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По данным на 31 июля в Якутии тушат 24 лесных пожара на территории Вилюйского, Верхоянского, Горного, Жиганского, Ленского, Мегино-Кангаласского, Намского, Нерюнгринского, Нюрбинского, Олекминского, Сунтарского, Усть-Алданского, Хангаласского районов и в Якутске. Крупных пожаров нет.

Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами. Фото: Социальные сети

Айсен Николаев прокомментировал ситуацию с лесными пожарами.Фото: Социальные сети

– Внимательно и с особой тревогой слежу за ситуацией с лесными пожарами в республике. В тушении пожаров задействованы 790 человек и 84 единицы техники. На подмогу к нам из Хабаровского края прибыл самолёт Бе-200, который уже совершил 15 сбросов в Хангаласском районе и далее проводит свою работу в Сунтарском районе. Работа продолжается, и противопожарная ситуация находится под моим личным контролем, – написал Айсен Николаев в своём Instagram.

Сложная обстановка сохраняется в Верхоянском районе, где действует 16 природных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем с момента обнаружения, уже превысила 215 тысяч га. За сутки в Верхоянье стало на один пожар меньше, площадь пожаров уменьшилась на 2 056 га.

Лесопожарная обстановка в республике остаётся очень сложной. Усугубляет ситуацию отсутствие дождей, сухая и ветреная погода, а также нарушения гражданами требований законодательства в период действия противопожарного режима.

На труднодоступных землях лесного фонда республики под постоянным наблюдением лесопожарных формирований находятся 125 зарегистрированных термоточек. Общая площадь лесных пожаров в Якутии составляет 1 144 873 га.

ИСТОЧНИК KP.RU

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