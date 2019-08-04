Якутский борец Арыйаан Тютрин стал чемпионом международного турнира в Варшаве

Сегодня, 4 августа Арыйаан Тютрин стал чемпионом международного турнира памяти В.Циолковского в столице Польши. Он одолел соперника Нурислама Санаева, серебряного призёра чемпионата мира в Будапеште, со счетом 14:4 и стал победителем. В начале второго периода Тютрин довёл своё преимущество до счёта 14:4, и судья остановил поединок.

Таким образом, золотая медаль престижного турнира стала веским доказательством того, что якутский борец достоин побороться за путёвку на стартующий в середине сентября чемпионат мира в столице Казахстана Нур-Султане. Прикидка за путёвку предстоит с действующим чемпионом мира в этой весовой категории Зауром Угуевым.

– Это была достойная борьба и красивая победа! Поздравляю Арыйаана! Только вперёд! – поздравил спортсмена Айсен Николаев.

Напомним, днем ранее якутский борец уверенно вышел в финал, обыграв действующего чемпиона страны Рамиза Гамзатова, со счётом 5:1.

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