В Якутске произошёл конфликт пассажирки с водителем автобуса №25

В Якутске утром 2 августа в салоне автобуса маршрута №25 произошёл конфликт с участием водителя и пассажиров. На конечной остановке маршрута – «2 дамба» собрался народ, который не дождался автобуса, который должен был по расписанию выехать в 8:40. Следующий «двадцать пятый» тронулся со стоянки только в 8:48. Пожилая женщина настояла на том, чтобы автобус сейчас же поехал, потому что она опаздывает на работу по его вине. Водитель, в свою очередь, ответил ей, что прождать нужно одну минуту по графику.

Пенсионерка, прождавшая автобус 20 минут, настаивает на том, чтобы в общество «ЯПАТК-25» вернули контролёров:

– Я прождала автобус 20 минут! Вышла из дома в 8:15, путь до остановки пешком занял 3 минуты, смотрела по часам было 8:18. С ума сойти можно, пока ждёшь этих водителей. Мало того, что они не придерживаются графика, так ещё и огрызаются. Раньше на остановке висел график движения, по которому можно было как-то отследить работу водителей, и работал контролёр. А сейчас ничего нет. Показывают график, который у них в телефоне, естественно показывают там то время, по которому выехали, но мы пассажиры откуда можем знать, что они не обманывают, присваивая себе другое время. В рабочие дни интервал 5-7 минут, тогда почему я должна ждать целых 20?! Пускай вернут контролёров в автобусы, без них водители совсем распустились, – попросила Наталья Носкова, каждодневный пассажир автобуса. – Помимо всего прочего, мне часто «везёт» сесть в салон к водителю-курильщику. Пожилой русский мужчина начинает закуривать сигарету каждый раз, как доезжает до остановки «Борисовка-2» со стороны порта, – добавила пассажирка.

График движения маршрутных автобусов №25 доступен в салоне.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Комментарий Натальи Носковой поддержали другие пассажиры, пожелавшие остаться неизвестными. «Везут нас как дрова, в прошлый раз водитель так разогнался, что у прихватило больное сердце», – рассказала одна из бабушек.

По поводу инцидента удалось также пообщаться с водителем автобуса «yx366», пожелавшим ответить анонимно:

– Когда я вернулся на стоянку в конечку, совершив первый рейс с 6:50 в сторону порта, часы показывали 8:20. Так что я не мог опоздать на следующий круг в сторону сайсар с 8:50. До меня должен был выехать водитель по времени 8:40, но пассажиры не дождались его, потому что машина сломалась. Я не могу встать на место сломанного автобуса, потому что тогда окажется пустым моё время. Я работаю в «ЯПАТК-25» год и ни разу с тех пор не опоздал на рейс, – оправдался водитель.

Редакция «КП в Якутии» позвонила директору «ЯПАТК-25» Николаю Платонову, чтобы рассмотреть ситуацию со всех сторон. Со слов директора выяснилось, что в данное время в компании не хватает рабочих машин. Связан дефицит кадров по большей части с сезоном и ситуацией на дороге по Хатынг-Юряхскому шоссе:

– Вместо положенных 28 машин, среди которых 2-3 запасных автобуса, сейчас работают всего 22, поэтому интервал временно составляет 10 минут. Пять водителей ушли в летний отпуск. Ситуация с водителями, большинство из которых ИП, никогда не была стабильной из-за плачевного состояния дорог. Особенно после дождей дороги размывает так, ИП отказываются выходить на рейс, потому что берегут своё авто. В таком случае я, как директор, ничего не могу поделать как расторгнуть с ними контракт. Любой, кто хотя бы раз проедет по маршруту №25 поймёт почему у нас так часто неисправны автобусы, – объяснил ситуацию Николай Платонов. – А контролёра у нас больше нет потому что ИП отказываются скидываться ему на зарплату, которая составляла 2 тыс рублей в день.

Стоит отметить, что недовольство граждан по поводу качества обслуживания «двадцать пятого» зреет уже не первый год и успело вырасти до таких масштабов, что пассажиры не стесняются высказываться в адрес водителей в грубой форме. Длительная задержка автобуса особенно ощутима и небезопасна зимой, в то время как не везде в городе оборудованы тёплые остановки. Насколько изменится данная ситуация с завершением ремонта дороги по Хатынг-Юряхскому шоссе – покажет время.