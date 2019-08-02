2019-08-02T05:02:48+03:00
Происшествия

Глава Якутии объявил режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров

Указ подписан 1 августа
Ольга Донская
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1 августа глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режим чрезвычайно ситуации из-за лесных пожаров.

- В связи с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Усть-Алданского улуса, режима „Чрезвычайная ситуация“ в Сунтарском улусе, длительным установившимся IV классом пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами на территориях центральных, заречных и западных районов Республики Саха (Якутия) постановляю ввести с 1 августа 2019 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия), – говорится в документе.

Также, Ил Дархан поручил принять меры по тушению лесных пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам в условиях режима ЧС в лесах регионального характера. Главам муниципальных образований рекомендовано обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС регионального характера на территориях муниципалитетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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