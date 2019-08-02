700 человек борются со стихией в Якутии

«С девочками не встречался, а прозвище было Бабай»: в челябинской школе рассказали о Максиме Гарееве, обвиняемом в убийстве московской фотомодели

Программист, арестованный в Москве, почти всю жизнь провел на Южном Урале [эксклюзив kp.ru]