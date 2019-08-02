2019-08-02T04:17:37+03:00
Происшествия

700 человек борются со стихией в Якутии

В республике тушат 17 лесных пожаров
Ольга Донская
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57 единиц техники помогают людям в борьбе с огнем.57 единиц техники помогают людям в борьбе с огнем.Фото: ЯСИА
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На 2 августа на территории Якутии бушуют 17 лесных пожаров общей площадью 1,411 га: из них действующих - 14, локализованных 3.

На борьбу со стихией привлечено 728 огнеборцев: из них 137 работников службы наземной охраны лесов, 310 парашютистов и десант пожарных, 11 работников лесничества, также мобилизовано 270 человек местного населения. В помощь людям задействовано 57 единиц техники.

Труднодоступные места лесного фонда Якутии находятся под наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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