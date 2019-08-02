Чертова дюжина нарушений: в Якутске пьяный водитель сбил трех пешеходов
Женщина и ее ребенок попали в больницу
Водитель ранее был пойман пьяным за рулем 13 раз.
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1 августа в Якутске на улице Лонгинова произошло ДТП. Водитель ToyotaSpacioнаехал на трех пешеходов: женщину и детей, 2017 и 2009 годов рождения.
Нарушитель находился в сильной степени алкогольного опьянения, анализ показал 1,68 мг/л. Выяснилось, что мужчина был 13 раз задержан за рулем будучи пьяным, лишен водительских прав и в суде уже рассматривается уголовное дело по статье 264 прим. 1 УК РФ.
Приехавшая на место аварии бригада скорой помощи увезла мать и малолетнего ребенка в больницу. По ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU