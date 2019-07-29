2019-07-29T09:51:48+03:00
Происшествия

Замечательный сосед: пациент одной из больниц Якутска украл у собрата по палате полмиллиона рублей

В задушевном разговоре мужчина проболтался, что только что продал квартиру
Нинель ГУСЕВА
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С утра незадачливого воришку разбудили полицейские.С утра незадачливого воришку разбудили полицейские.Фото: ЯСИА
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27-летний пациент одной из больниц Якутска украл у соседа по палате полмиллиона рублей. Однако покинуть пределы медучреждения, чтобы потратить деньги, незадачливый воришка не смог.

Совсем немного времени потребовалось сотрудникам прибывшей на место следственно-оперативной группы, чтобы установили подозреваемого. Как выяснилось, накануне вечером 36-летний местный житель рассказал соседу по палате, что прежде чем лечь в больницу, продал квартиру.

Мужчина планировал приобрести новое жилье, поэтому не придумал ничего лучше, чем взять полмиллиона рублей наличными с собой в больницу. Деньги он положил в папку, которую спрятал в своей тумбочке.

Молодой сосед быстренько смекнул, где может быть спрятана наличка, и под покровом ночи опустошил тумбочку. Однако дальше все пошло не по плану – уйти из больницы незадачливый воришка не смог, так как все двери были закрыты.

Парень не придумал ничего лучше, чем вернуться в палату и лечь спать, а поутру был разбужен полицейскими. Похищенную наличность в целости и сохранности нашли в его сумке. Как оказалось, проснувшись, его сосед первым делом проверил, на месте ли заветная папка, и поняв, что его обокрали, тут же вызвал полицию.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи за кражу в крупном размере – лишение свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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