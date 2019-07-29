Всё ради селфи: в Намском районе пьяные «покатушки» школьников закончились аварией

В Намском районе пьяные «покатушки» школьников закончились аварией. ДТП произошло рано утром 27 июля на 52 км автодороги «Нам».

Как выяснилось, накануне вечером в гости к десятикласснице заглянула ее подруга. Девушки отметили встречу 1,5 литрами «Жигулёвского» пива и им захотелось покататься. Хозяйка дома «позаимствовала» мамину «Toyota Сorolla Filder», чтобы доехать на ней до границы Намского района и сделать селфи на память. Вместе с подругами поехал ученик 8 класса. Никого из друзей не смутило, что водительских прав у школьницы нет.

Двигаясь по трассе на высокой скорости, девушка не справилась с управлением и авто опрокинулось. По счастливой случайности, никто из находившихся в иномарке молодых людей не пострадал.

Виновнице ДТП предстоит ответить за вождение без прав, да еще и в пьяном виде, нарушение правил применения ремней безопасности и расположения авто на проезжей части. Материалы дела также переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Подруге десятиклассницы предстоит ответить за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя.