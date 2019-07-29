2019-07-29T09:29:31+03:00
Общество

В Якутске наблюдается задымление от лесных пожаров

Мошкары в городе стало заметно больше
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Мошкара залетела в автобус.Мошкара залетела в автобус.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Мошкара залетела в автобус. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Мошкара залетела в автобус.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

29 июля в столице республики наблюдается задымление. Мошкары в городе стало заметно больше – частое явление во время сезона пожаров.

– В 8 часов утра я стояла на остановке «2 дамба» на окраине Якутска. За десять минут, что мы ждали автобус, меня и других горожан облепили и сильно искусали мошки. Насекомые нападали роем, отбиться от них было невозможно, – поделилась жительница Хатынг-Юряха Надежда Алексеева.

Лёгкий дым над сопками Якутска. Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Лёгкий дым над сопками Якутска.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

МЧС республики разослало рекомендации о поведении при задымлении для населения. Якутян просят соблюдать меры безопасности: закрыть окна, обильно пить воду, отказаться от длительных прогулок, использовать марлевые повязки, при ухудшении состояния здоровья обратиться за помощью к медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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