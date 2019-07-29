Глава Якутии провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья

Айсен Николаев провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

До 2025 года в республике предстоит расселить 1 млн 140 тысяч квадратных метров аварийного жилья и переселить 61 тысячу человек. Программа затрагивает все 34 муниципальных района и два городских округа.

- Начало реализации программы показало, что не во всех районах работа выстроена на должном уровне и не все вопросы остаются до конца решенными. Особенно это касается проведения аукционов и заключения контрактов, – отметил глава республики.

В 2019 году запланировано заключение контрактов на расселение свыше 72 тысяч квадратных метров аварийного жилья. На 25 июля из запланированных 370 аукционов объявлены 339, то есть 83%. В Нерюнгринском, Хангаласском, Ленском и Мирнинском районах победители аукционов уже определены.

В первых числах августа будут объявлены итоги еще 65 аукционов по приобретению квартир у застройщиков. В 11-ти районах республики, где ведется строительство многоквартирных домов, потенциальные застройщики уже изъявили желание участвовать в конкурсных процедурах.

По итогам совещания Айсен Николаев призвал ответственные министерства и ведомства держать решение проблемных вопросам программы по переселению граждан из аварийного жилья под личным контролем.