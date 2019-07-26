2019-07-26T08:40:38+03:00
Происшествия

Жительница Якутска перевела аферистам 3,8 миллиона рублей в надежде на мифическую денежную компенсацию

53-летняя женщина поверила мошеннику, который представился «следователем главного следственного управления Москвы» [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Женщина обратилась в полицию, так и не дождавшись обещанной компенсации.Женщина обратилась в полицию, так и не дождавшись обещанной компенсации.Фото: Архив "КП"
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53-летняя жительница Якутска перевела аферистам более 3,8 миллиона рублей. Пенсионерку поймали на крючок обещаниями выплатить компенсацию за приобретение медицинских препаратов на одном из интернет-сайтов.

Мошенники вышли на женщину в начале июля. Звонивший обратился к ней по имени-отчеству и представился следователем главного следственного управления Москвы. Он сообщил, что для получения положенной денежной компенсации в размере 415 тысяч рублей ей нужно оплатить судебные издержки – 24 900 рублей. Женщина сразу же перевела деньги с помощью мобильного банка на указанный номер банковской карты.

Затем позвонил другой мужчина, который представился начальником отдела финансовой службы. Он сообщил, что ей необходимо оплатить страховку – 62 250 рублей. Женщина перевела всю запрашиваемую сумму.

Через два дня лжеследователь сообщил пенсионерке, что платеж был заблокирован налоговой службой, потому что не оплачен подоходный налог в размере 13% от суммы компенсации – 53 950 рублей. Женщина вновь перевела мошенникам деньги, но на этом звонки не закончились.

Этот фарс продолжался несколько недель - потерпевшей звонили то «работники правоохранительных органов», то «сотрудники финансовых учреждений», в том числе Центробанка. Они сообщали женщине «хорошие новости» об увеличении положенной ей компенсации до 5 миллионов рублей и под предлогом оплаты страховки, госпошлины, перевозки выманивали у нее деньги.

Жительница Якутска перевела аферистам 3,8 миллиона рублей в надежде на мифическую денежную компенсацию.На протяжении нескольких недель аферисты сообщали женщине «хорошие новости» об увеличении положенной ей компенсации до 5 миллионов рублей и под предлогом оплаты страховки, госпошлины, перевозки выманивали у нее деньги.

В общей сложности женщина перевела мошенникам более 3 млн 840 тысяч рублей и обратилась в полицию, так и не дождавшись обещанной компенсации. В настоящее время аферистов ищут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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