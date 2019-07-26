Якутия получит 5 млрд рублей на строительство трех соцобъектов

5 млрд рублей будет выделено Якутии на строительство трех социальных объектов. Об этом стало известно 25 июля на заседании Правительства России.

Выделение дополнительных средств из федерального бюджета позволит республике начать строительство школы-сада в Кангалассах, круглогодичного детского центра «Полярная звезда» и республиканского кардиодиспансера на 150 коек. Ввод последнего объекта поможет к 2024 году снизить смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний на 23%.

Якутия вошла в число пяти регионов Дальнего Востока, которым дополнительно будет выделено 15,5 млрд рублей из федерального бюджета. Большая часть средств – около 10 млрд рублей – поступят уже в этом году. Средства пойдут на строительство социальных объектов, развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

Деньги будут поступать в течение трех лет.

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