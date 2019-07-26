2019-07-26T04:53:46+03:00
Недвижимость

«Откровенную халтуру принимать не будем»: мэр Якутска заставила дорожников переделывать работу

«Кустарный» подрядчик не получит денег, пока качество не удовлетворит мэра
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Совершенно не видно в каком месте был сделан ремонт. Фото: Социальные сети

Совершенно не видно в каком месте был сделан ремонт.Фото: Социальные сети

В Якутске отремонтируют заново улицу Бестужева-Марлинского. Качество работы не удовлетворило главу города – Сардана Авксентьева назвала его «откровенной халтурой».

По итогам выезда на место ремонта с участием мэра, представителей службы эксплуатации городского хозяйства, управления дорог и «Якутпромстройпроекта» генеральному подрядчику строительства – ООО «Альянс-2005» придется устранять внушительный список «значительных недоработок». Контракт с компанией был подписан 7 августа 2018 года.

Недобросовестный подрядчик не смог сдать работу. Фото: Социальные сети

Недобросовестный подрядчик не смог сдать работу.Фото: Социальные сети

– Мы не принимаем работы, проведенные по улице Бестужева-Марлинского, и оплачивать их в таком виде не будем. Отвратительное исполнение! Все мы видим, как сделано асфальтирование тротуаров и съездов, элементов благоустройства, крышек водоотводных лотков. Откровенная халтура по дорожному устройству, – написала Сардана Авксентьева в своем Instagram.

Впрочем, для подрядчика этим всё не ограничится. Для проведения лабораторных испытаний образцов материалов, которые использовали дорожники в своей работе, привлечены специалисты автодорожного факультета Северо-восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Их итоги станут известны 30 июля.

- По результатам испытаний будем принимать решение по данному подрядчику. Закрывать глаза на выявленный при дорожном строительстве брак мы не намерены, - подчеркнула глава Якутска.

Пост Сарданы Авксентьевой пользователи соцсети встретили восторженно. Под публикацией оставлено более 700 комментариев: фолловеры поддерживают мэра и сообщают о других проблемных точках дородного строительства в городе. За 15 часов пост градоначальника набрал более 11 тысяч «лайков».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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