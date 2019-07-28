Маленькая девочка утонула во время купания на реке Лена в Якутии, еще одного ребенка ищут

На реке Лена в Якутии во время купания утонули двое маленьких детей. Трагедия произошла 28 июля на несанкционированном пляже вблизи села Еланка в Хангаласском районе республики.

Вскоре прибывшие на место происшествия сотрудники центра ГИМС и спасатели извлекли из воды тело несовершеннолетней девочки. Как сообщили в пресс-службе МЧС республики, дети приехали отдыхать на дикий, не оборудованный для купания пляж вместе со своими родителями.

В поисках второго ребенка, объявленного пропавшим без вести, водолазы исследовали более семи тысяч квадратных метров акватории реки. Поисково-спасательные работы приостановлены на ночь и возобновятся с рассветом. Спасатели остались ночевать в местности. С родственниками детей работает психолог Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи.

Как сообщила «КП в Якутии» и.о. старшего помощника руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Анна Колесник, в настоящее время по факту гибели ребенка проводится процессуальная проверка. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Меньше двух недель назад на реке Лена близ Якутска утонули 7 человек, в том числе трое детей – 4, 5 и 7 лет. Трагедия произошла 15 июля на несанкционированном пляже в районе острова Пономарев.

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