Первый пассажирский: в центральную Якутию пришла «железка», которую строили 34 года

В центральную Якутию пришла «железка», которую строили 34 года. Первый пассажирский состав на станцию Нижний Бестях привёл локомотив компании «Железные дороги Якутии» под управлением машиниста Юрия Пыльцына и помощника машиниста Андрея Москвитина.

На вокзале Нижнего Бестяха первый поезд встречали сотни якутян.

Прибытие поезда предварил гудок Советского магистрального грузового паровоза, построенного в 1954 году. Его доставили в Нижний Бестях с Кругобайкальской железной дороги, где он работал 10 лет.

Открытие регулярного пассажирского сообщения крайне важно для развития туризма в Якутии.

Прибытие первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях в Якутии..Участок Амуро-Якутской железнодорожной магистрали Беркакит — Томмот — Нижний Бестях протяженностью почти 900 км строился с 1985 года.

Строительство железнодорожной линии от Томмота до Нижнего Бестяха началось в 2005 году. Это одно из самых сложных инженерных сооружений, построенное в стране за последние десятилетия – 439 км дороги и 65 мостов. Линия проходит по пересеченной местности в условиях вечной мерзлоты.

Пусковой комплекс Томмот — Якутск находится на стыке железнодорожного, водного сообщения и трех автодорог, что позволит ему изменить схему завоза грузов для республики.

Глава республики Айсен Николаев отметил, что начало движения от Нижнего Бестяха открывает для Якутии огромные перспективы как с точки зрения пассажирского сообщения, так и транспортной логистики.

Приход железной дороги на правый берег Лены дает дополнительный стимул для строительства Ленского моста.

- Значение этого события трудно переоценить. Это дает нам огромные возможности для перевозки пассажиров и грузов. Мы ожидаем серьезное – на 25-30% – снижение стоимости транспортировки грузов. Выход железной дороги на правый берег Лены дает нам стимул для строительства моста через Лену в районе Якутска. В 1985 году проектом предусматривалось строительство железнодорожного моста, но сегодня автомобильного перехода достаточно. Я уверен, в ближайшие годы он появится, — сказал глава Якутии.

От Нижнего Бестяха "железка" пойдет дальше, на Магадан.

Нижний Бестях не станет конечной точкой – железная дорога пойдет дальше, на Охотское море с выходом на Магадан.

Постановление Совмина СССР о строительстве железнодорожной ветки Беркакит-Томмот-Якутск вышло 7 марта 1985 года.

Постановление Совмина СССР о строительстве железнодорожной ветки Беркакит-Томмот-Якутск было опубликовано 7 марта 1985 года. Приказ Росжелдора №309 об открытии станций участка Томмот - Нижний Бестях для выполнения грузовых и пассажирских операций подписан 19 июля 2019 года.