2019-07-28T04:32:52+03:00
Общество

Первый пассажирский: в центральную Якутию пришла «железка», которую строили 34 года

Исторический состав на станцию привели машинист Юрий Пыльцын и помощник машинист Андрей Москвитин [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Прибытия первого пассажирского поезда в Нижнем Бестяхе ждали 34 года.Прибытия первого пассажирского поезда в Нижнем Бестяхе ждали 34 года.
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В центральную Якутию пришла «железка», которую строили 34 года. Первый пассажирский состав на станцию Нижний Бестях привёл локомотив компании «Железные дороги Якутии» под управлением машиниста Юрия Пыльцына и помощника машиниста Андрея Москвитина.

На вокзале Нижнего Бестяха первый поезд встречали сотни якутян.

На вокзале Нижнего Бестяха первый поезд встречали сотни якутян.

Прибытие поезда предварил гудок Советского магистрального грузового паровоза, построенного в 1954 году. Его доставили в Нижний Бестях с Кругобайкальской железной дороги, где он работал 10 лет.

Открытие регулярного пассажирского сообщения крайне важно для развития туризма в Якутии.

Открытие регулярного пассажирского сообщения крайне важно для развития туризма в Якутии.

Прибытие первого пассажирского поезда на станцию Нижний Бестях в Якутии..Участок Амуро-Якутской железнодорожной магистрали Беркакит — Томмот — Нижний Бестях протяженностью почти 900 км строился с 1985 года.

Строительство железнодорожной линии от Томмота до Нижнего Бестяха началось в 2005 году. Это одно из самых сложных инженерных сооружений, построенное в стране за последние десятилетия – 439 км дороги и 65 мостов. Линия проходит по пересеченной местности в условиях вечной мерзлоты.

Пусковой комплекс Томмот — Якутск находится на стыке железнодорожного, водного сообщения и трех автодорог, что позволит ему изменить схему завоза грузов для республики.

Пусковой комплекс Томмот — Якутск находится на стыке железнодорожного, водного сообщения и трех автодорог, что позволит ему изменить схему завоза грузов для республики.

Глава республики Айсен Николаев отметил, что начало движения от Нижнего Бестяха открывает для Якутии огромные перспективы как с точки зрения пассажирского сообщения, так и транспортной логистики.

Приход железной дороги на правый берег Лены дает дополнительный стимул для строительства Ленского моста.

Приход железной дороги на правый берег Лены дает дополнительный стимул для строительства Ленского моста.

- Значение этого события трудно переоценить. Это дает нам огромные возможности для перевозки пассажиров и грузов. Мы ожидаем серьезное – на 25-30% – снижение стоимости транспортировки грузов. Выход железной дороги на правый берег Лены дает нам стимул для строительства моста через Лену в районе Якутска. В 1985 году проектом предусматривалось строительство железнодорожного моста, но сегодня автомобильного перехода достаточно. Я уверен, в ближайшие годы он появится, — сказал глава Якутии.

От Нижнего Бестяха "железка" пойдет дальше, на Магадан.

От Нижнего Бестяха "железка" пойдет дальше, на Магадан.

Нижний Бестях не станет конечной точкой – железная дорога пойдет дальше, на Охотское море с выходом на Магадан.

Постановление Совмина СССР о строительстве железнодорожной ветки Беркакит-Томмот-Якутск вышло 7 марта 1985 года.

Постановление Совмина СССР о строительстве железнодорожной ветки Беркакит-Томмот-Якутск вышло 7 марта 1985 года.

Постановление Совмина СССР о строительстве железнодорожной ветки Беркакит-Томмот-Якутск было опубликовано 7 марта 1985 года. Приказ Росжелдора №309 об открытии станций участка Томмот - Нижний Бестях для выполнения грузовых и пассажирских операций подписан 19 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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