В Якутске решают, каким будет новый городской парк

В окружной администрации Якутска состоялось заседание оргкомитета по строительству Парка Победы с участием общественности. Начало работ по проекту приурочено к 75-летию Великой Победы.

Новый парк разместится на территории Три Сэргэ на автостраде 50 лет Октября. Идейным вдохновителем проекта стал депутат Ил Тумэн Виктор Федоров.

- Основная проблема Якутска – это отсутствие парков, мест отдыха населения, центр города перегружен. Если мы создаем парк, то это должен быть именно Парк Победы. Нужно посадить 38 тысяч деревьев, олицетворяющих 38 тысяч героев-якутян, не вернувшихся с полей войны. Думаю, парк не должен быть перегружен развлекательными аттракционами, а будет оформлен в строгом стиле, с аллеей славы, увековечиванием имен защитников Родины, - отметил Виктор Федоров.

Концепция парка будет сформирована с учетом предложений горожан. За две недели собраны более ста инициатив якутян в соцсетях, мессенджерах и на интернет-ресурсах. Горожане предлагают озеленить территорию, посадить деревья, сформировать аллеи, а также проложить велодорожки, дорожки для скандинавской ходьбы, беговые дорожки и установить детские игровые площадки. Много разнообразных предложений поступает по созданию памятников, мемориальных досок, увековечиванию имен героев. Многие якутяне хотели бы видеть в парке настоящую военную технику военных лет.

Ресурсоснабжающие организации уже дали согласие на работы по обустройству парка в этой местности. В настоящее время ведется разработка положения о конкурсе дизайн-проектов будущего Парка Победы.

Оргкомитет Года Победы на территории Якутска возглавит глава города Сардана Авксентьева. Руководителем оргкомитета по строительству парка назначен заммэра по развитию территорий Евгений Григорьев.

Окружная администрация продолжает сбор предложений от горожан и трудовых коллективов. Свои пожелания можно передать через управы города, социальные сети или городской портал One Click.