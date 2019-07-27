2019-07-27T05:21:28+03:00
Происшествия

В Якутии горит около 950 тысяч га леса. Для тушения пожаров правительство республики просит у МЧС России самолет-амфибию Бе-200

На территории 8 районов республики действует особый противопожарный режим
Нинель ГУСЕВА
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На территории двух районов республики введен режим ЧС межмуниципального характера.На территории двух районов республики введен режим ЧС межмуниципального характера.Фото: ЯСИА
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26 июля в Якутске прошло заседание федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров. Правительство республики запросило у МЧС России самолет-амфибию Бе-200 для тушения лесных пожаров.

По состоянию на 26 июля в республике действуют 19 лесных пожаров на общей площади 428,70 га. В их тушении задействовано 640 человек и 50 единиц техники. Еще 7 лесных пожаров на общей площади 255,20 га локализованы.

Дым от лесных пожаров накрыл поселок Пеледуй Ленского района. Фото: ulus.media.

Дым от лесных пожаров накрыл поселок Пеледуй Ленского района. Фото: ulus.media.

Тушение еще 108 лесных пожаров на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда республики приостановлено - они находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом. Их общая площадь составляет 949 606 га. На территории 8 районов республики введен особый противопожарный режим. Режим ЧС межмуниципального характера действует на территориях Верхоянского и Момского районов.

В Верхоянье леса горят еще с начала июня. Жители района через СМИ обратились с просьбой о помощи к Главе республики Айсену Николаеву.

Из-за сильной задымленности вертолеты не могут вылететь из аэропорта Батагая. Фото: ulus.media.

Из-за сильной задымленности вертолеты не могут вылететь из аэропорта Батагая. Фото: ulus.media.

Густым дымом то и дело накрывает поселки в Ленском, Нюрбинском и Верхоянском районах, многие жители жалуются на ухудшение самочувствия. В нескольких населенных пунктах в воздухе превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ.Чем гуще становится дым, тем более частыми становятся обращения к медикам людей с хроническими заболеваниями: у кого-то поднимается давление, у кого-то обостряется астма. Населению рекомендуют поменьше бывать на улице и носить марлевые повязки. Будет ли видимость, решает лишь всемогущий ветер - все тот же дым по нескольку дней не дает поднять в воздух малую авиацию.

Между тем, на большей части территории республики вновь установилась жаркая погода. По прогнозу синоптиков, в центральных, западных и южных районах Якутии осадков не ожидается, будет ясно. Незначительные осадки ожидаются лишь в северных и арктических районах.

Борьбу со стихией ведут сотрудники МЧС, пожарные и местные жители, которым пока удается не допустить распространения огня на населенным пункты. Фото: ulus.media.

Борьбу со стихией ведут сотрудники МЧС, пожарные и местные жители, которым пока удается не допустить распространения огня на населенным пункты. Фото: ulus.media.

Как сообщил вице-премьер Денис Белозеров, правительством республики подана заявка в МЧС России о привлечении к тушению пожаров самолета-амфибии Бе-200. Воздушное судно планируется использовать для снятия задымленности в районах и в случае возникновения угроз населенным пунктам и объектам экономики.

Якутия традиционно считается одним из самых пожароопасных регионов страны. В июле 2018 года в борьбе с лесными пожарами в республике были задействованы самолеты-амфибии Бе-200 Красноярского и Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Такой самолет может совершать приводнение на водоемы для забора воды и сбрасывать на очаги возгорания до 12 тонн воды, причем как «залпом», так и последовательным открытием створок водяных баков. Кроме того, Бе-200 может работать в ограниченном пространстве, например, в горных или труднодоступных районах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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