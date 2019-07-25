Каблуки, ружья и «Ледяная осада в Амге»: в Якутске открываются три уникальные выставки

3 выставки проходят в музее Ярославского.

Сотрудники Якутского музея им. Ярославского в течении недели представили сразу три новых выставки.

Это довольно большой проект, посвященный археологическим находкам, дающим представление о быте якутян в XVII-XIX столетиях, небольшая выставка охотничьего оружия XIX века и экспозиция, приуроченная к 125-летию Ивана Строда.

Человека давно нет, а мы знаем, что он хорошо ухаживал за своей обувью.

Археологические артефакты: утварь, монеты, каблуки

На новой выставке было решено объединить экспонаты из фондов музея с последними археологическими находками, сделанными в Якутске в районе открытого в прошлом году Бульвара учителя. Из фондов музея выставлены артефакты, найденные в якутских погребениях, сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты.

– У якутов было поверье, что с умершим нужно похоронить использованные им предметы, и тогда он будет пользоваться ими в загробной жизни. У нас хранятся многие подобные предметы из захоронений. На нашей выставке мы хотели показать бытовую культуру Якутии 17-19 веков. Здесь, конечно, можно сравнить то, как жили в городе и в улусах. И даже можно некоторым образом проследить взаимопроникновение двух культур – якутской и русской, – рассказала авто проекта Аина Прибылых.

Среди прочего в экспозиции представлены котел и протазан внука знаменитого Легея и кушак Софрона Сыранова. Довольно примечательны женские подвески, а также наспинная часть шубы, которая предположительно сохранилась от знаменитой женской мумии, хранившейся в музее на протяжении почти полувека. А из найденного на Бульваре учителя можно отметить берестяные подошвы, курительные трубки, монеты, а также свидетели городского быта – каблуки.

Интересно, сколько раз выстреливал каждый револьвер?

Иван Строд и гражданская война в Якутии

С именем Ивана Строда связаны ключевые события гражданской войны в Якутии. В особенности один из главных его эпизодов – «Ледяная осада в Амге» («Сасыл сысыы»), поставившая точку в этом противостоянии, причем не только в Якутии, но и на всей территории молодого советского государства. На выставке представлены оружие, патроны, найденные в местах той легендарной обороны. А также книги в том числе самого Строда и еще несколько других предметов.

– Из интересных экспонатов у нас представлена форма Сашки-пулеметчика, участника обороны, а также шашка участника гражданской войны Алексея Кралина, который участвовал в ликвидации тунгусского восстания вместе со Стродом, - рассказывает Семен Окоемов, завотделом истории. – К сожалению, из личных вещей легендарного командира имеются только шахматы и самовар, подаренный владельцем юрты, где оборонялся отряд Строда.

Блестят как новые!

Штуцер и другие ружья

Что такое штуцер, помнят или знают далеко не все, особенно люди, далекие от охоты. Старинное охотничье оружие выставляется довольно редко. Представленные на выставке образцы относятся к XIX веку и судя по тому, как они сделаны, принадлежали охотникам различных социальных классов. Здесь есть и ружья, фактически сделанные кустарно, и образцы, выполненные очень искусно, которые даже для невооруженного глаза кажутся уже не просто охотничьим оружием, но и предметом роскоши.

– Мы решили выставить несколько предметов из наших закрытых фондов, – рассказывает сотрудник отдела истории Сергей Слепцов. – Это оружие имело охотничье предназначение и использовалось в основном на севере. Что касается простых и распространенных ружей, то они использовались вплоть до 30-40-х годов XX века.

В экспозиции представлены и эксклюзивные образцы, сделанные на заказ. На одном из них есть даже диоптрический прицел, а на другом ствол сделан из бронзы, что очень нехарактерно. Тут же есть штуцер - специализированное ружье убойной силы.

Таким образом, музей Ярославского за короткий период представил сразу три интересные выставки для любителей истории.