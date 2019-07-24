102 жителя озера Щорса: в экопарке «Лебединое озеро» появились новые питомцы

24 июля на озере Щорса состоялся торжественный выпуск птиц, в том числе пары редких чёрных лебедей.

Озеро Щорса стало лебединым благодаря городскому конкурсу бизнес-проектов «Народный бюджет». В 2016 году одним из его победителей стал проект экопарка «Лебединое озеро», автором которого был председатель охотничьего клуба «Байанай» Юрий Борисов. Так 4 года назад вместо заросшего тиной и камышами водоема в столице республики появилась новая достопримечательность. Общественники расчистили озеро, построили плавучие островки с гнездами-домиками и два пирса для наблюдения за пернатыми. Затем появились небольшой фонтан, скамейки, тематическая фотозона с лодкой и карасем, будка охраны и камеры видеонаблюдения.

Общественники построили плавучие островки с гнездами-домиками и два пирса для наблюдения за пернатыми.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

Озеро быстро стало любимым местом отдыха горожан. Сюда приходят целыми семьями, чтобы покормить водоплавающих и понаблюдать за ними. Первыми обитателями озера стали белые лебеди, гуси, шилохвости и кряквы. Затем к ним подселили пекинских уток, московских белогрудых и австрийских селезней.

Теперь к ним добавились пара черных лебедей – самец и самка, шесть серых и два белолобых гуся, а также 10 красивых ярких уточек: мандаринки, огари, каролинки и пеганки. Все они прибыли в Якутск из Московского зоопитомника.

Шея у черных лебедей, по сравнению с другими, самая длинная, что позволяет им охотиться в наиболее глубоких водоемах.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

– Сегодня воплотилась наша мечта – привезти в Якутск чёрных лебедей. Вместе с новыми птицами в «Лебедином озере» будут проживать всего 102 особи. Посмотрим, как отреагируют белые лебеди на чёрных. Я лично дважды наблюдал, как в парк приезжают молодожёны. Лебеди подплывали к невесте в белом платье, будто благословляя на вечную любовь и верность, – рассказал инициатор и основатель экологического парка Юрий Борисов.

По словам специалистов, в отличии от своих белых сородичей, черные лебеди совершенно не агрессивны и очень терпимы к своим соседям. Надо отметить, что большинство птиц-новичков очень суетились, когда их выпускали в воду, и только благородные лебеди сохраняли невозмутимое спокойствие.

Карась с Талого озера «обиделся» и переехал в тематическую фотозону на озеро Щорса.Фото: Виктория АЛЕКСЕЕВА

– Благодаря энтузиастам озеро Щорса преображается с каждым годом. Хочу поблагодарить директора издательского дома «Илгэ» Юрия Борисова и гендиректора «Туймаада-Нефть» Степана Чкалова за то, что они дарят такую красоту жителям и гостям Якутска. Такие проекты не требуют многомиллионных вливаний, а только нашей с вами заботы, – отметила глава города Сардана Авксентьева.

Как отметили авторы проекта, в планах – разрисовать ближайшие гаражи, построить мост через озера Щорса и на летнее время перекрыть дорогу, потому что в экопарке всегда много детей, которые подкармливают птиц. На зиму водоплавающие переедут в один из питомников под Якутском.