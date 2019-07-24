Первый поезд в Нижнем Бестяхе: как стать участником исторического события?

27 июля на станции Нижний Бестях встретят первый пассажирский поезд. Стать участниками этого исторического события могут все желающие.

Для удобства гостей торжественного мероприятия из речного порта Якутска до поселка Нижний Бестях (причал катера «Марлин») и обратно будет организована бесплатная перевозка на теплоходе «Рукавишников» и трансфер до вокзала.

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С причала в поселке Нижний Бестях до железнодорожного вокзала будут курсировать бесплатные пассажирские автобусы с остановкой в поселке Нижний Бестях.

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Расписание движения автобуса №5 из поселка Нижний Бестях до железнодорожного вокзала Нижний Бестях. Остановка находится напротив здания администрации Мегино-Кангаласского улуса и перекресток федеральной автомобильной дороги «Лена» с республиканской автомобильной дорогой «Амга».

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Этого события Якутия ждала более 30 лет. В мероприятии примут участие глава республики Айсен Николаев, государственный советник Вячеслав Штыров, депутат Госдумы Галина Данчикова, представители Росжелдора, «РЖД», руководители предприятий и организаций республики.

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Для гостей выступит легендарная группа «Самоцветы», а также артисты из Якутска и Хабаровска.