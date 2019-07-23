2019-07-23T05:09:10+03:00
Происшествия

«Во все тяжкие» по-якутски: полиция Якутска задержала молодчика, который за полдня совершил кражу, разгромил музей и угнал машину

Нанесенный музею ущерб "потянул" на 1,7 млн рублей
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пьяный разнос в стиле "GTA".Пьяный разнос в стиле "GTA".
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Полиция Якутска задержала 23-летнего мужчину, который за полдня совершил сразу несколько преступлений.

Все началось с того, что разгоряченный алкоголем молодчик отправился в магазин и ушёл оттуда с телефоном продавца. Затем дебошир наведался в один из музеев города. Разбив окно на втором этаже здания, он проник внутрь и до прихода охранника успел разбить витрины и повредить несколько ценных экспонатов. Нанесенный ущерб сотрудники музея оценили в один миллион семьсот девяносто семь тысяч рублей.

Сбежав от охраны, злоумышленник сел в служебную машину музея с оставленными в замке зажигания ключами и умчался на ней в лучших традициях голливудского кино. Однако вскоре не справился с управлением и спровоцировал аварию. При задержании сотрудники полиции изъяли у мужчины похищенный телефон, который возвращён владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому предъявлен целый "букет" обвинений: в краже, умышленном уничтожении или повреждении имущества и неправомерном завладении автомобилем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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