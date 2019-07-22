2019-07-22T08:20:22+03:00
Звезды

Стимпанк по-якутски: предприниматель из Ленска украшает город, давая вторую жизнь старым автозапчастям

Поначалу земляки думали, что «Чужого» и «Хищника» из металлоконструкций сделаны в другом городе
Нинель ГУСЕВА
Поделиться:
Металлические скульптуры стали любимым местом для фотосессий ленчан.Металлические скульптуры стали любимым местом для фотосессий ленчан.
Изменить размер текста:

Предприниматель из Ленска Алексей Цедяков украшает город металлическими скульптурами в стиле стимпанк. Так он дает вторую жизнь старым запчастям.

Последние 15 лет Алексей Цедяков занимается созданием картин из самоцветов. В этом деле он самоучка. Как признается сам, затянул этот вид творчества, знания и навыки собирал по крупицам.

Последние 15 лет Алексей Цедяков занимается созданием картин из самоцветов.

Последние 15 лет Алексей Цедяков занимается созданием картин из самоцветов.

Процесс изготовления картин из камней сложный, требует много терпения и усидчивости. Специального оборудования в этом виде живописи нет – полностью ручная работа. Стоимость полотна зависит от размера, сложности рисунка и используемых материалов.

Как сообщили "Кп в Якутии" в администрации Ленского района, первая персональная выставка художника прошла в 2015 году в центральной библиотеке Ленска. А уже три года спустя Алексей принял участие в гранд-выставке «Золотые руки России» в Москве.

По росту Хищник превзошел своего создателя.

По росту Хищник превзошел своего создателя.

- Иногда полезно отвлечься, сменив деятельность. Я давно хотел попробовать себя в новом направлении искусства – стиле стимпанк. С помощью бывших в употреблении автозапчастей воссоздал персонаж из фильма «Чужой». Его приобрёл один из предпринимателей Ленска, и сразу же заказал второго – не менее популярного героя фантастического фильма «Хищник». Первое время ходил слух о том, что скульптуры привозные, сделанные в другом городе. Было даже немного обидно, что люди не верят, что у нас есть свои умельцы, - говорит Алексей Цедяков.

По словам мастера, заказов на «железных человечков» у него сейчас на полгода вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Новости 24
На паромных переправах через Лену заработали 12 камер наблюдения
В Якутске собирают деньги на бюст Володи Губина
В пригороде Якутска пьяная автоледи с тремя детьми в машине устроила ДТП
Якутянка Нонна Миронова стала мастером спорта России по стендовой стрельбе
В Нерюнгри сторож дважды «обчистил» кассу станции техобслуживания, где работал
Спикер Якутской гордумы вывез с Сайсарского округа брошенную технику
Якутянка Алёна Дмитриева – чемпионка Европы по волейболу сидя
На участке от Тынды в направлении Якутска обновят более 100 км трассы «Лена»
С начала июля в Якутске за пьяную езду задержаны 178 водителей
У самолета SSJ-100 авиакомпании «Якутия», который следовал из Южной Кореи, в воздухе треснуло лобовое стекло
«Якутскэкосети» оштрафовали за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами
В одном из районов Якутии пьяная ссора строителей закончилась поножовщиной
В 2020 году городских пляжей в Якутске станет больше
Памяти «генерала»: в Якутске увековечили имя Тараса Гавриловича Десяткина
Здание Международной арктической школы сдадут в эксплуатацию до конца года
В Якутске ищут водителя, который сбил мальчика-велосипедиста и уехал
Механизм реализации национального проекта «Демография» 2019
В Якутии заведено административное дело на «черного копателя»
С начала пожароопасного сезона в Якутии зарегистрировано 864 лесных пожара