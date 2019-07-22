Стимпанк по-якутски: предприниматель из Ленска украшает город, давая вторую жизнь старым автозапчастям

Предприниматель из Ленска Алексей Цедяков украшает город металлическими скульптурами в стиле стимпанк. Так он дает вторую жизнь старым запчастям.

Последние 15 лет Алексей Цедяков занимается созданием картин из самоцветов. В этом деле он самоучка. Как признается сам, затянул этот вид творчества, знания и навыки собирал по крупицам.

Последние 15 лет Алексей Цедяков занимается созданием картин из самоцветов.

Процесс изготовления картин из камней сложный, требует много терпения и усидчивости. Специального оборудования в этом виде живописи нет – полностью ручная работа. Стоимость полотна зависит от размера, сложности рисунка и используемых материалов.

Как сообщили "Кп в Якутии" в администрации Ленского района, первая персональная выставка художника прошла в 2015 году в центральной библиотеке Ленска. А уже три года спустя Алексей принял участие в гранд-выставке «Золотые руки России» в Москве.

По росту Хищник превзошел своего создателя.

- Иногда полезно отвлечься, сменив деятельность. Я давно хотел попробовать себя в новом направлении искусства – стиле стимпанк. С помощью бывших в употреблении автозапчастей воссоздал персонаж из фильма «Чужой». Его приобрёл один из предпринимателей Ленска, и сразу же заказал второго – не менее популярного героя фантастического фильма «Хищник». Первое время ходил слух о том, что скульптуры привозные, сделанные в другом городе. Было даже немного обидно, что люди не верят, что у нас есть свои умельцы, - говорит Алексей Цедяков.

По словам мастера, заказов на «железных человечков» у него сейчас на полгода вперед.