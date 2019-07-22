2019-07-22T07:33:48+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП на трассе «Лена»: два человека погибли, трехлетняя девочка вылетела из машины и бродила по дороге

Выяснением обстоятельств трагедии занимается следственно-оперативная группа
Нинель ГУСЕВА
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По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.По предварительным данным, причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением.
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Утром 20 июля на 723 км федеральной трассы «Лена» в Алданском районе Якутии произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль «Дайхатцу Териос» съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что мужчина не справился с управлением. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе ГИБДД республики, 43-летний водитель и 49-летний пассажир иномарки погибли на месте.

33-летняя женщина и двое малышей отделались ушибами.

33-летняя женщина и двое малышей отделались ушибами.

В момент ДТП в салоне авто находились 33-летняя женщина и двое ее детей 2-х и 3-летнего возраста. По словам очевидцев, трехлетнюю малышку обнаружили на дороге – в момент удара она вылетела из машины. К счастью, все трое отделались ушибами, им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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