Смертельное ДТП на трассе «Лена»: два человека погибли, трехлетняя девочка вылетела из машины и бродила по дороге

Утром 20 июля на 723 км федеральной трассы «Лена» в Алданском районе Якутии произошло ДТП со смертельным исходом. Автомобиль «Дайхатцу Териос» съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительным данным, причиной аварии стало то, что мужчина не справился с управлением. Как сообщили «КП в Якутии» в пресс-службе ГИБДД республики, 43-летний водитель и 49-летний пассажир иномарки погибли на месте.

33-летняя женщина и двое малышей отделались ушибами.

В момент ДТП в салоне авто находились 33-летняя женщина и двое ее детей 2-х и 3-летнего возраста. По словам очевидцев, трехлетнюю малышку обнаружили на дороге – в момент удара она вылетела из машины. К счастью, все трое отделались ушибами, им назначено амбулаторное лечение.

В настоящее время для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте трагедии работает следственно-оперативная группа.