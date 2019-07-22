2019-07-22T04:19:24+03:00
Политика

Афанасий Владимиров назначен руководителем администрации главы и правительства Якутии

Ранее занимавший эту должность Федор Борисов назначен его заместителем
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Афанасий Владимиров - руководитель администрации главы и правительства республики.Афанасий Владимиров - руководитель администрации главы и правительства республики.Фото: ЯСИА
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Афанасий Владимиров назначен руководителем администрации главы и правительства Якутии. Ранее занимавший эту должность Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.

Афанасий Семёнович Владимиров родился в 1965 году в селе Бестях Орджоникидзевского района Якутской АССР. В 1988 году окончил Челябинский госинститут физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры, тренер по хоккею с шайбой», в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1988 года начал свой карьерный путь тренером-преподавателем по хоккею детско-юношеской спортивной школы Якутска. В 2010-2013 гг. — министр образования Республики Саха (Якутия). В 2013-2018 гг. — министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). В 2018-2019 гг. — руководитель департамента внутренней политики администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).

ИСТОЧНИК KP.RU

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