Афанасий Владимиров назначен руководителем администрации главы и правительства Якутии. Ранее занимавший эту должность Федор Борисов назначен заместителем руководителя администрации главы и правительства Якутии.

Афанасий Семёнович Владимиров родился в 1965 году в селе Бестях Орджоникидзевского района Якутской АССР. В 1988 году окончил Челябинский госинститут физической культуры по специальности «преподаватель физической культуры, тренер по хоккею с шайбой», в 2006 году — Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1988 года начал свой карьерный путь тренером-преподавателем по хоккею детско-юношеской спортивной школы Якутска. В 2010-2013 гг. — министр образования Республики Саха (Якутия). В 2013-2018 гг. — министр по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия). В 2018-2019 гг. — руководитель департамента внутренней политики администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).