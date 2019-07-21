2019-07-21T04:43:38+03:00
Происшествия

В Якутске задержали мужчину, который устроил стрельбу по посетителям кафе

33-летнему хулигану грозит лишение свободы на срок до 5 лет [видео]
Нинель ГУСЕВА
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Задержание подозреваемого провели бойцы СОБР.Задержание подозреваемого провели бойцы СОБР.Фото: скриншот с видео
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В Якутске задержали 33-летнего мужчину, который устроил стрельбу по отдыхавшим в кафе людям. Инцидент произошел в июле этого года.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, подозреваемый несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону посетителей заведения на улице Чернышевского.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам угрозыска МВД Якутии при силовой поддержке бойцов СОБР удалось установить личность и задержать нарушителя.

В Якутске задержали мужчину, утроившего стрельбу в кафе..Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело. За хулиганство мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению других правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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