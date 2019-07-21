В Якутске задержали мужчину, который устроил стрельбу по посетителям кафе

В Якутске задержали 33-летнего мужчину, который устроил стрельбу по отдыхавшим в кафе людям. Инцидент произошел в июле этого года.

Как сообщает пресс-служба МВД республики, подозреваемый несколько раз выстрелил из неустановленного оружия в сторону посетителей заведения на улице Чернышевского.

В результате оперативных мероприятий сотрудникам угрозыска МВД Якутии при силовой поддержке бойцов СОБР удалось установить личность и задержать нарушителя.

В Якутске задержали мужчину, утроившего стрельбу в кафе..Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело. За хулиганство мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. В настоящее время подозреваемого проверяют на причастность к совершению других правонарушений.