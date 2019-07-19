Владимир Солодов: Бесплатное повышение цифровой грамотности и поддержка местного контента

На Азиатско-Тихоокеанском региональном форуме по управлению интернетом APrIGF 2019 председатель правительства Владимир Солодов рассказал об особенностях развития интернета, креативной экономики и потребление интернет-контента в Якутии.

– Помимо универсальности и доступности интернета необходимо обеспечивать его качество, а наличие контента на родном языке. Цифровая грамотность и развитие электронного правительства также являются ключевыми условиями для расширения возможностей цифрового присутствия граждан», рассказал премьер-министр.

В Якутии доступ к интернету имеют 512 населенных пунктов, в которых проживает 99,3% населения. Такое же количество населения республики охвачено сотовой связью.

– Сегодня в Якутии от стабильности интернета во многом зависят и жизни людей. В условиях удаленности и труднодоступности населенных пунктов телемедицина – это реальный шанс спасти жизнь человека, пояснил во время выступления Владимир Солодов.

С организацией высокоскоростного доступа к интернету внутренний региональный продукт муниципального района в среднем увеличивается на 5%. То есть, высокоскоростной и доступный интернет создает условия для быстрого поиска товаров, освоения новых профессий, развития рекламы и активного продвижения услуг.

В Якутии широкополосный доступ в интернет позволил вывести на международный рынок частные IT-компании, которые имеют сейчас многомиллионные обороты и офисы в США, Сингапуре и других странах. Это огромный вклад в экономику региона не только в плане налоговых поступлений, но и создаваемых рабочих мест. В компании Mytona работают более 500 сотрудников, а в компании Sinet Group – более 400.

Основными инструментами поддержки IT-отрасли в Якутии являются Технопарк «Якутия», Парк высоких технологий «ИТ-парк», Корпорация развития Республики Саха (Якутия), Венчурная компания «Якутия».

– С 2018 года началась работа по популяризации и развитию цифровой экономики в муниципальных районах республики путем создания IТ-центров, говорит премьер-министр Владимир Солодов. Вместе с тем, мы бесплатно повышаем цифровую грамотность старшего поколения, поддерживаем киберспорт, популярное уже во всем мире якутское кино, создаем уникальный контент с национальным колоритом и использованием коренных языков, – рассказал Владимир Солодов.

Напомним, с 16 по 19 июля во Владивостоке проходит Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF 2019 под эгидой ООН. Главной темой форума 2019 года стало обеспечение безопасного и доступного интернета в Азиатско-Тихоокеанском регионе.