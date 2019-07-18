Якутянам станет проще и дешевле передвигаться по республике. С августа 2019 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» между городами и селами на регулярной основе начнут курсировать маршрутные автобусы.

Организация регулярных пассажирских перевозок внутри республики станет возможной с развитием дорожного сервиса и поэтапным приведением в нормативное состояние автодорог, отметил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Сергей Владимиров.

В августа 2019 года откроется межмуниципальный автобусный маршрут «Якутск – Покровск – Мохсоголлох» по региональной автодороге «Умнас». На первоначальном этапе в этом и следующем году планируется открытие регулярных маршрутов по федеральной трассе «Вилюй» и региональной дороге «Нам» по направлениям: Якутск – Бердигестях – Якутск и Якутск – Намцы – Якутск.

После 2020 года будут созданы маршруты по федеральным трассам «Лена», «Колыма» и «Вилюй» и региональной дороге «Амга»: Якутск – Алдан – Нерюнгри – Якутск, Амга – Усть-Майя – Амга и Якутск – Бердигестях – Верхневилюйск – Якутск.

В дальнейшем регулярные перевозки появятся на популярных туристических маршрутах: Якутск – горячие источники Нахот – Якутск, Якутск – Полюс Холода Оймякон – Якутск и алмазный тур из Якутска в Мирный и обратно.

Продажей билетов и диспетчеризацией рейсов в режиме «единого окна» обеспечит Сергей автовокзал Якутска, сообщает ЯСИА.