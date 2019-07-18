В Якутии в рамках программы «Газпром – детям» планируется построить 4 спортивных объекта

В рамках реализации программы «Газпром – детям» в ближайшие годы планируется построить 4 спортивных объекта. Они будут располагаться в Якутске, а также в Алданском и Нерюнгринском районах.

Три объекта – в поселке Чульман, Алдане и микрорайоне Марха – будет вести фонд «Газпром». Еще один объект при софинансировании фонда будет строиться в Ленске.

По словам представителей районных администраций, на местах всё готово для начала строительства.

В Чульмане и в Алдане будут строиться объекты с катком. В микрорайоне Марха города Якутска планируется строительство спортивного объекта с бассейном и катком. Сформирован земельный участок на 2 км Маганского тракта площадью более 15 тысяч квадратных метров. Для внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 2 августа пройдут публичные слушания.

Строительство современного спортивного объекта в Ленске обойдется в более чем 900 млн рублей. Из них 400-450 млн рублей выделит администрация района, по 250 миллионов направят республика и ПАО «Газпром».

Напомним, ранее в рамках программы «Газпром – детям» в Якутске построен многофункциональный спортивный комплекс «Стерх».