Больше театров – меньше тюрем: в Якутии состоится установка первой сваи Нюрбинского театра

17 июля в Нюрбе будет заложена первая свая долгожданного здания Нюрбинского драмтеатра. Строительство завершится осенью 2021 года. Участие в торжественной церемонии установки первой сваи примет глава Якутии.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в рамках которого в республике также будут построены библиотека в Хандыге и несколько районных домов культуры.

– В год театра, который объявлен в этом году в России, строительством нового здания может похвастаться не каждый субъект нашей страны. Столетие Якутии Нюрба должна встретить с новым театром, – отметил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов.

Нынешний театр находится в аварийном состоянии, поэтому объект очень ждут как сами артисты, так и зрители. Театр в этом году сыграл свой 53 сезон. Еще в 1966 году 17 выпускников теперь уже легендарного Щепкинского театрального училища поехали работать в этот театр, и именно они заложили основы и традиции нюрбинской драматургии. Театр сразу полюбили зрители, он нашел свою нишу в республике, часто становился и становится лауреатом многих конкурсов, премий советского и постсоветского периода. Новое здание откроет для районного театра новые горизонты.

– И дай Бог, чтобы театр жил, чтобы рождались новые спектакли, и чтобы неизменными оставались любовь и признание зрителей! Пусть новое здание Нюрбинского театра станет храмом искусства, культурным центром для всех нюрбинцев! – пожелал председатель союза театральных деятелей России Александр Калягин.