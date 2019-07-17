Дожди и понижение температуры: прогноз погоды в Якутии на ближайшие дни

18 июля в Якутске ночью и утром дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, температура воздуха ночью +14+16°, днем +19+21°С.

В ближайшие сутки 18 июля в Томпонском, Оймяконском, Момском районах ожидаются дожди, местами сильные. В нижнеленских, центральных, южных и юго-восточных районах усиление северо-западного ветра в порывах местами до 15-20 м/с, понижение температурного режима на 5-10°.

На северо-востоке республики небольшие и умеренные дожди, 19 июля местами сильные, 20 июля ночью в горах с мокрым снегом. 19 июля на юге Якутии местами ливни, грозы. В центральных районах местами небольшие кратковременные дожди. Ветер умеренный, 19 июля на юге местами порывы до 15-20 метров в секунду, на побережье Арктики до 17-22 м/с, на нижней Лене, северо-востоке до 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +7+12°С, при прояснении в центральных районах, на западе и юге 0+5 градусов, на северо-западе, северо-востоке -1-3°С. Днем +13+18 градусов, на западе +20+25, на северо-востоке при осадках +3+8°С.