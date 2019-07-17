2019-07-17T10:20:01+03:00
Недвижимость

В Якутии продолжается строительство региональных дорог «Кобяй», «Абалах» и «Алдан»

Шесть объектов участвуют в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Ведутся строительные работы.Ведутся строительные работы.
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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается строительство региональных дорог «Кобяй», «Абалах» и «Алдан». В 2019 году в Горном и Мегино-Кангаласском районах будет построено 31,71 км автомобильных дорог.

Завершаются работы по устройству земляного полотна автодороги «Кобяй» протяженностью 22,42 км.

До конца года будут завершены работы по устройству покрытия и обустройству безопасности движения на участке автодороги «Абалах» от 35 км до села Елечей протяженностью 9,29 км.

Мостовой переход через реку Тюгюэне и участки автодорог «Кобяй» и «Алдан» будут введены в 2020 году. Дорога "Кобяй" обеспечит круглогодичную связь одноименного села с центральными районами и выход на федеральную трассу «Вилюй».

ИСТОЧНИК KP.RU

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