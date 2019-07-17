2019-07-17T03:36:32+03:00
Звезды

Гонки на беговелах, мастер-классы и фото-прогулка: в Якутске пройдет фестиваль «LETO.YAKUTIA»

Мероприятия пройдут 20 июля в новом общественном пространстве «Ворота Якутска»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Занятие по душе найдётся каждому!Занятие по душе найдётся каждому!
Изменить размер текста:

В рамках Года консолидации и Года Добрососедства 20 июля в Якутске пройдет первый республиканский фестиваль современной культуры «LETO.YAKUTIA». Площадкой для проведения мероприятий станет новое общественное пространство «Ворота Якутска».

Программа фестиваля рассчитана на 10 часов – с 12:00 до 22:00. В первой половине дня на игровой площадке детей и их родителей ждут аниматоры «Чудо-детки» и «Абракадабра», клоун Ириска с веселыми конкурсами и увлекательные соревнования на беговелах от беговелошколы «Я Ка Таю».

В 13:30 начнется игровое тестирование на знание английского языка, которое проведет носитель языка – преподаватель лингвистической школы «I Speak English». Параллельно на главной сцене можно будет послушать лекции художников Кыданы Игнатьевой, Николая Туди и Темирея Сутакова.

В творческой зоне гости смогут посетить выставку Национального художественного музея, попробовать себя в роли стрит-арт художника и расписать фасады прототипов зданий. Фотограф Алексей Павлов проведет открытое занятие и фото-прогулку по площади «Ворота Якутска».

Благотворительный фонд «Харысхал» подготовил мастер-класс для детей с инвалидностью и их сверстников. Артисты государственного цирка представят яркую программу «Поколение NEXT», бодрящую экспресс-тренировку проведут инструкторы клуба «Body-Linе».

Весь день будут работать уличные ресторанчики, зона настольных игр, а вечером всех желающих ждет кинопоказ под открытым небом. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Таисия Повалий: Хотела спеть хит тайком от Баскова. Но он узнал
Знаменитая певица получила путевку на эстраду, став первой в истории обладательницей Гран-при "Славянского базара" в 1993 году. В этом году ей в Витебске установят гранитную звезду на Аллее славы. В интервью она рассказала о том, как чуть не обманула "зол
"Я вышел на пенсию": Олег Митяев ответил на критику авторской песни, назвав бардов остатками экологии земли
Один из флагманов авторской песни на Грушинском фестивале исполнил новую композицию про "свитера с оленями" и рассказал, как авторской песне тяжело бороться с "Цвет настроения синий"
Новости 24
В Якутии подготовят около 1300 спасателей-волонтеров
Ромашки, васильки, анютины глазки: в Якутске пройдет ежегодная ярмарка цветов
Запах дыма в Якутске связан с лесными пожарами в соседних регионах
В Якутске состоятся публичные слушания по вопросам общественного транспорта
В Якутске впервые пройдет митинг против домашнего насилия
Глава Якутии определил районы, которые в ближайшие годы примут Ысыах Олонхо
17 июля в Якутске будет перекрыта улица Кирова
Жара немного отступит: прогноз погоды в Якутске на среду
В Якутии перед судом предстанет экс-главбух реабилитационного центра, которая 3 года премировала сама себя
«Этнопарку быть»: к 100-летию ЯАССР в столице республики появится «якутская деревня»
В Якутии предстанет перед судом командир Ан-24, по вине которого самолет совершил жесткую посадку
В нескольких районах Якутска не будет холодной воды
На Верхней Муне добыт уникальный алмаз
В Тикси депутат местного совета «погорел» на незаконной ловле рыбы
Встреча с медведем в Верхоянском районе приняла неожиданный поворот
В Якутии тушат 15 лесных пожаров