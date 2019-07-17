Гонки на беговелах, мастер-классы и фото-прогулка: в Якутске пройдет фестиваль «LETO.YAKUTIA»

В рамках Года консолидации и Года Добрососедства 20 июля в Якутске пройдет первый республиканский фестиваль современной культуры «LETO.YAKUTIA». Площадкой для проведения мероприятий станет новое общественное пространство «Ворота Якутска».

Программа фестиваля рассчитана на 10 часов – с 12:00 до 22:00. В первой половине дня на игровой площадке детей и их родителей ждут аниматоры «Чудо-детки» и «Абракадабра», клоун Ириска с веселыми конкурсами и увлекательные соревнования на беговелах от беговелошколы «Я Ка Таю».

В 13:30 начнется игровое тестирование на знание английского языка, которое проведет носитель языка – преподаватель лингвистической школы «I Speak English». Параллельно на главной сцене можно будет послушать лекции художников Кыданы Игнатьевой, Николая Туди и Темирея Сутакова.

В творческой зоне гости смогут посетить выставку Национального художественного музея, попробовать себя в роли стрит-арт художника и расписать фасады прототипов зданий. Фотограф Алексей Павлов проведет открытое занятие и фото-прогулку по площади «Ворота Якутска».

Благотворительный фонд «Харысхал» подготовил мастер-класс для детей с инвалидностью и их сверстников. Артисты государственного цирка представят яркую программу «Поколение NEXT», бодрящую экспресс-тренировку проведут инструкторы клуба «Body-Linе».

Весь день будут работать уличные ресторанчики, зона настольных игр, а вечером всех желающих ждет кинопоказ под открытым небом. Вход свободный.