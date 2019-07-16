По факту гибели людей во время купания на реке Лена возбуждено уголовное дело

По факту гибели семи человек вблизи острова Пономарев на реке Лене возбуждено уголовное дело. В числе погибших во время купания на несанкционированном пляже – трое детей 4, 5 и 7 лет.

Трагедия произошла 15 июля. Изначально сообщалось о двух погибших детях и четверых пропавших без вести взрослых.

Во время купания ребятишки начали тонуть. Прибежавшие на их крики взрослые бросились в воду, но их унесло течением. В итоге двоих детей удалось извлечь из воды, но проведенные реанимационные мероприятия результатов не дали. Позже спасатели обнаружили тела четверых мужчин в возрасте от 45 до 47 лет, которые бросились на помощь детям, и тело третьего ребенка.

На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы, которые провели осмотр места происшествия и опросили очевидцев. Личности всех погибших установлены.

Возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Как сообщила «КП в Якутии» старший помощник руководителя республиканского следкома по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая, в связи с большим количеством жертв расследованием займется следственно-оперативная группа из четырех человек. Они проведут необходимые оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Всего за летний период 2019 года в Якутии на воде погибло 9 человек, в том числе трое детей. В прошлом году утонули 74 человека. Первый зампред правительства республики Алексей Колодезников поручил оборудовать спасательные пункты в массовых несанкционированных местах отдыха близ Якутска.

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