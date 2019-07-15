В Якутске создадут скульптуру «Счастливый ребенок» из Lego

В Якутске создадут скульптуру «Счастливый ребенок» из деталей конструктора Lego. Сбор «стройматериала» был объявлен в мае и продлится до 20 августа.

Скульптуру «Счастливый ребенок» планируют установить в сентябре, ко Дню города. Сейчас собрана треть необходимого количества деталей. Как сообщили «КП в Якутии» в IT-школе «Академия гениев Якутска», для создания скульптуры понадобятся только мелкие детали, Lego Duplo не подойдет. Сейчас воспитанники школы занимаются сортировкой собранных деталей Lego по цветам.

Организаторы акции призывают якутян принять участие в общегородской акции и дать конструктору Lego вторую жизнь. Семьи, которые принесут наибольшее количество деталей, получат призы.

Памятник детству – фигуру мальчика в якутской национальной одежде размером 1х1х1,5 метра – возведут силами волонтеров под руководством педагога Якутского художественного училища Нюргустаны Филипповой. Скульптура будет презентована 8 сентября.

В поддержку общегородской акции «Счастливый ребенок» объявлен конкурс рисунков «Счастливые моменты детства». В нем могут принять участие дети 6-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет.

Lego для скульптуры принимают в библиотеке «Центра для детей и юношества» (пр. Ленина, 1, 3 этаж), магазинах «Азбука»: ул. Дзержинского, 51, Ярославского, 19, Чернышевского, 33Б, торговом центре «Емеян» на Автодорожной, 53/1) и в магазине Lego на ул. Орджоникидзе, 17.