2019-07-13T04:16:19+03:00
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Один из правоохранителей скончался на месте, а второй серьезно ранен. Его доставили в больницу [видео]
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Александр Г., после расстрела полицейских свел счеты с жизнью.Александр Г., после расстрела полицейских свел счеты с жизньюАлександр Г., после расстрела полицейских свел счеты с жизнью.Александр Г., после расстрела полицейских свел счеты с жизньюФото: из личного архива
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Трагедия произошла 12 июля в Среднеколымске. В семье произошла сора, супруги сильно поругались. Женщина вызвала полицейских, чтобы они разобрались с разбушевавшимся мужем. Когда мужчина увидел в окно прибывших к его дому полицейских, он достал ружье и открыл огонь по правоохранителям.

- В полицию поступил вызов на адрес Степанова-Ламутского по факту семейной ссоры. На место был направлен наряд из двоих полицейских - прапорщика Семена С. и прапорщика Николая Н. По прибытии на адрес из окна дома раздались выстрелы. 50-летний прапорщик Семен С. погиб на месте от огнестрельного ранения. Его коллега прапорщик Николай Н. ранен и доставлен в больницу, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Известно, что стрелявший мужчина 48-летний Александр Г., после расстрела полицейских свел счеты с жизнью. У Александра и Натальи четверо детей. На данный момент неизвестно, кто из детей находился в доме, когда произошла трагедия.

Охотник в Якутии убил бойца Росгвардии и ранил полицейского.Сотрудники правоохранительных органов приехали на помощь к местной жительнице, которой супруг угрожал расправой

В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного Комитета России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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