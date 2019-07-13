В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Трагедия произошла 12 июля в Среднеколымске. В семье произошла сора, супруги сильно поругались. Женщина вызвала полицейских, чтобы они разобрались с разбушевавшимся мужем. Когда мужчина увидел в окно прибывших к его дому полицейских, он достал ружье и открыл огонь по правоохранителям.

- В полицию поступил вызов на адрес Степанова-Ламутского по факту семейной ссоры. На место был направлен наряд из двоих полицейских - прапорщика Семена С. и прапорщика Николая Н. По прибытии на адрес из окна дома раздались выстрелы. 50-летний прапорщик Семен С. погиб на месте от огнестрельного ранения. Его коллега прапорщик Николай Н. ранен и доставлен в больницу, - рассказал КП источник в правоохранительных органах.

Известно, что стрелявший мужчина 48-летний Александр Г., после расстрела полицейских свел счеты с жизнью. У Александра и Натальи четверо детей. На данный момент неизвестно, кто из детей находился в доме, когда произошла трагедия.

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В настоящее время на месте работают сотрудники Следственного Комитета России.