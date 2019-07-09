2019-07-09T09:03:38+03:00
Происшествия

На федеральной дороге «Колыма» погиб мотоциклист и водитель КАМАЗа

Аварии произошли с разницей в один день
Ольга Донская
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КАМАЗ в кювете.КАМАЗ в кювете.
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В Якутии произошли сразу два ДТП со смертельным исходом, на одной и той же дороге с разницей в один день.

8 июля на 325-м километре федеральной автодороги «Колыма» произошло первое ДТП. Мотоциклист не учел необходимый боковой интервал для безопасности движения, в результате не справился с управлением и столкнулся с едущим навстречу прицепом-цистерной «Скания». Столкновение оказалось роковым: мотоциклист скончался на месте аварии.

На следующий день, 9 июля, на 926 км федеральной автодороги «Колыма» КАМАЗ слетел в кювет. Как выяснилось, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. От полученных травм мужчина скончался на месте. В салоне большегруза он находился один.

ИСТОЧНИК KP.RU

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