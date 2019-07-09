Один день из жизни городского парка Якутска: на 4-летнюю девочку упала скульптура и отлетело сидение у аттракциона

8 июля в излюбленном якутянами Парке культуры и отдыха случилось сразу два неприятных инцидента: на 4-летнюю девочку упала деревянная скульптура и во время движения у аттракциона отлетело сидение, сообщает News.ykt.

Маленькая посетительница парка решила попробовать свои силы в верёвочном парке «Маугли» в котором и стояла злосчастная деревянная скульптура. По словам работника парка, сооружение было закреплено надлежащим образом, но не рассчитано на дополнительные нагрузки.

- Перед прохождением аттракциона все посетители проходят инструктаж, дети допускаются на территорию только с согласия и под ответственность родителей. После происшествия немедленно была вызвана скорая помощь, у девочки зафиксированы ушибы, сотрясения мозга не выявлено. Родители претензий не предъявляли, - сказал ответственный работник аттракциона Виктор Обутов.

На данный момент, деревянная скульптура демонтирована, а сотрудник парка посоветовал внимательнее следить за своими детьми.

В тот же день, на другом аттракционе случилась еще одна неприятность: с любимых детишками «Веселых горок» во время движения отлетело сидение. К счастью, никто не пострадал.

В телеграмм-канале «Якутск» опубликовано пояснение ООО «Туймаада Парк»:

- Поддавшись уговорам посетителей, (оператор) поставил одно сиденье на место, поставил болты, но не закрутил гайки и включил аттракцион.

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Сидения снимали для замены ремней безопасности, также в организации подчеркнули, что аттракцион находится в технически исправном состоянии, а старший оператор получил строгий выговор.

На удачу, в неприкрученном сидении никто не сидел.

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