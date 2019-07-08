2019-07-08T10:56:07+03:00
Происшествия

Cамолет рейсом Новосибирск-Якутск приземлился в Братске из-за смерти пассажирки

Женщина умерла еще до приземления в аэропорту Братска
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Cамолет рейсом Якутск-Новосибирск приземлился в Братске из-за смерти пассажирки.Cамолет рейсом Якутск-Новосибирск приземлился в Братске из-за смерти пассажирки.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Вынужденную посадку в аэропорту Братска совершил ранним утром 7 июля самолет Boeing-737, который летел по маршруту Новосибирск-Якутск. Предварительная причина – смерть одной из пассажирок. Как сообщили представители авиакомпании, ей стало плохо в полете, поэтому командир принял решение приземлиться в Братске. Но еще до посадки, которая прошла успешно, женщина скончалась.

Причина смерти пока неизвестна. Что касается рейса, то судя по данным онлайн-сервиса Flightradar24, самолет приземлялся в аэропорту Братска 7 июля в 3.35 по местному времени. Через три часа после вынужденной посадки Boeing-737 продолжил свой путь по маршруту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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