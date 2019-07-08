Диванчик с пальчик: школьница из Якутска создает миниатюрную мебель

Хобби бывают разные: кто-то собирает редкие монеты, кто-то рисует, а кто-то делает мебель и предметы интерьера размером со спичечный коробок. Редакция «КП в Якутии» познакомилась с 15-летней Виленой Васильевой, которая создает из картона настоящие произведения мебельного искусства в миниатюре.

Для создания миниатюрных произведений мебельного искусства используются пинцет и канцелярский нож.Фото: Из личного архива героя публикации

Любовь к миниатюрной мебели проснулась 5 лет назад, когда Вилена увидела на YouTube конкурс мебели из подручных материалов. Это вдохновило ее на создание первой работы — дивана для куклы Барби, который девочка сделала из обувной коробки. Как признается сама, создание крошечной мебели увлекло во многом потому, что ей не нравилось то, что продавали в магазинах.

- Меня во всем поддерживает семья: родители и младшие братья. Братья, несмотря на возраст, никогда мне не мешают. Наоборот, они интересуются моим хобби и увлеченно слушают. Подругам тоже нравится то, что я делаю, - они коллекционируют кукол, и тема миниатюрной мебели им очень близка. На заказ я пока не работаю, потому что создание мебели – процесс небыстрый, - говорит Вилена.

К своим 15 годам Вилена успела окончить три школы: IT-школу Алексея Илларионова, музыкальную по классу фортепиано и художественную.Фото: Из личного архива героя публикации

Самым «долгоиграющим» проектом девочки стало фортепиано – работа над картонным музыкальным инструментом шириной 18 и высотой 16 сантиметров длилась два месяца. На предметы поменьше уходит, в среднем, неделя или две – три или четыре часа ежедневной работы.

Для создания маленьких произведений искусства Вилена использует пинцет и канцелярский нож. Основа изделий - из типографского картона и зубочисток. Ее привлекает старинная мебель – она интереснее и, в отличие от современной, там больше деталей.

Создание крошечной мебели девочку увлекло во многом потому, что ей не нравилось то, что продавали в магазинах.Фото: Из личного архива героя публикации

Готовые изделия склеиваются и покрываются акриловой краской. Самое маленькое изделие, созданное восьмиклассницей – швейная машинка в сантиметр высотой. Чуть позже школьница планирует начать делать кукольные домики.

- Мой идеальный день — это когда я, проснувшись, сажусь за стол и начинаю творить. Так я могу просидеть весь день, до позднего вечера. Надеваю наушники, слушаю музыку и работаю. Часто слушаю своего любимого японского композитора Yiruma. Для меня придумывание и создание диванов, кресел, шкафов и многого другого – как медитация. Все проблемы отходят на задний план, остаюсь только я и мое любимое хобби, - улыбается девочка.

В своих работах 8-классница воссоздает по фотографиям старинную мебель XVII-XVIII веков.Фото: Из личного архива героя публикации

К своим 15 годам Вилена успела окончить три школы: IT-школу Алексея Илларионова, музыкальную по классу фортепиано и художественную. Из всех направлений живописи ее привлекает графика: свои монохромные картины она рисует черной гелиевой ручкой. Любит играть в компьютерные игры, на которые ее «подсадили» младшие братья.

Сейчас Вилена работает волонтером-дизайнером в частной фирме: делает входные билеты, баннеры и постеры. Так шаг за шагом девочка идет к своей мечте – стать графическим дизайнером.

Основа изделий - из типографского картона и зубочисток.Фото: Из личного архива героя публикации

- Все люди разные, у каждого – свой взгляд на те или иные вещи, но хобби должно быть у каждого. Любимое дело подпитывает человека изнутри и делает его счастливым, - считает Вилена Васильева.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Работы потрясающие, один восторг

Мы попросили высказаться о творчестве Вилены ее коллегу по цеху, художника-кукольника, члена Союза кукольников республики Изабеллу Кузьмину:

- Якутия славится искусными мастерами и творческими людьми. Работы Вилены потрясающие, один восторг. Детализация впечатляет. Думаю, с такими данными девочка далеко пойдёт.